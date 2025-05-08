Акции Мосбиржи в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Московской биржи" в настоящее время справедливо оценены рынком, сообщается в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Российская биржевая площадка раскрыла информацию по объему торгов в апреле и за четыре месяца 2025 года.

Несмотря на снижение объема торгов в отдельных сегментах, общий объем торгов на всех рынках биржевой площадки в апреле увеличился на 16,7% год к году (до 145,8 трлн рублей) и вырос на 13,5% (до 532,2 трлн рублей) по итогам четырех месяцев 2025 года, констатируют эксперты.

Также, по их мнению, можно отметить, что при рассмотрении помесячных данных в текущем году общий объем торгов на Московской бирже показывал положительную динамику год к году последние три месяца.

Согласно данным последней опубликованной финансовой отчетности, чистая прибыль эмитента за 2024 год составила 79,2 млрд рублей, продемонстрировав рост на 30,4% к предыдущему году.

"В случае перехода Банка России к смягчению денежно-кредитной политики процентные доходы, генерируемые "Московской биржей", вероятно, могут находиться под давлением, что может оказывать негативное влияние как на форвардную чистую прибыль, так и на котировки акций в будущем. Мы полагаем, что в настоящее время акции оценены рынком справедливо", - пишут аналитики сервиса в обзоре.

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