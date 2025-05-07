Рынок акций РФ в конце апреля - начале мая снизился из-за сомнений в скором завершении конфликта на Украине

Рынок акций РФ в конце апреля - начале мая снизился на фоне скептицизма инвесторов относительно скорого завершения мирного урегулирования российско-украинского конфликта из-за сложности переговоров и угроз выйти из них президента США Дональда Трампа. Внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы и подешевела нефть, что оказывало давление на российские акции. Индекс МосБиржи опускался ниже 2750 пунктов, после чего смог скорректироваться и отыграть рубеж 2800 пунктов.

В период с 28 апреля по 7 мая индекс МосБиржи снизился на 5,8% и составил 2833,09 пункта, индекс РТС потерял 3,7% и достиг 1103,72 пункта. Июльский фьючерс на нефть Brent за полторы недели подешевел на 8,3%, до $61,38 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, снизился на 1,79 рубля, до 80,8612 руб./$1.

Рынок акций РФ начал минувшую короткую предпраздничную неделю с роста на фоне известий, что президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на Украине в дни 80-летия Победы; сдерживающим фактором для "быков" выступило ухудшение внешней конъюнктуры и просевшая нефть (фьючерс на Brent упал ниже $66 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3030 пунктов, лидировали в росте акции ВТБ (+15%, до 100,03 рубля) на дивидендных новостях, а также бумаги "Газпрома" (+3,8%).

По сообщению Кремля, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. В Кремле также предупредили, что "в случае нарушений перемирия украинской стороной ВС России дадут адекватный и эффективный ответ".

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 274,75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 25,58 рубля (общий объем выплат составит 137,4 млрд рублей), дата закрытия реестра под выплаты - 11 июля 2025 года. ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021-2023 годов, в базовом сценарии банк планировал возобновить выплаты по итогам 2025 года.

Сбербанк (+0,4%) в I квартале 2025 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 9,7%, до 436,1 млрд руб., сообщил банк. Результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших рост чистой прибыли банка в I квартале на 5% - до 417,3 млрд руб.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что окончательное урегулирование украинского кризиса должно базироваться на двух основах: невступлении Украины в НАТО и закреплении ее внеблокового статуса, а также преодолении последствий действий властей страны против русскоязычного населения, включая признание территориальных реалий. "Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер", - подчеркнул Лавров.

Во вторник, 29 апреля, рынок акций снизился на опасениях инвесторов относительно возможного затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне отката нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $64,5 за баррель), инвесторы ожидали свежих геополитических новостей. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал ниже 2960 пунктов, локомотивом снижения выступили акции "НОВАТЭКа" (-4,9%). Курс доллара от ЦБ РФ снизился до 81,5616 руб. (-0,99 рубля).

"НОВАТЭК" в I квартале 2025 года получил чистый убыток в 35,28 млрд рублей по стандартам РСБУ против прибыли в 65,09 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности. Выручка компании в первом квартале 2025 года составила 258,04 млрд рублей по сравнению с 218,73 млрд рублей годом ранее (рост на 18%), а себестоимость продаж увеличилась на 18,7% - до 161,3 млрд рублей. Прибыль от продаж выросла в 1,7 раза и достигла 45,06 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (-2%) по РСБУ в I квартале 2025 года снизилась на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,46 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 68,07 млрд руб. (+16,8%).

Киев не отреагировал на объявленное Россией перемирие с 8 по 11 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Трудно понять, киевский режим собирается присоединиться к этому или нет", - добавил представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нужным добиться неограниченного по времени прекращения огня между РФ и Украиной, о чем сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью журналу Paris Match о предстоящем усилении давления Запада на Россию для прекращения огня на Украине. По словам Макрона, ему удалось убедить американскую сторону "в возможности эскалации угроз, и потенциально, санкций" в отношении Москвы, чтобы склонить Кремль к прекращению огня.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали после отсечки дивидендов акции ПАО "Группа ЛСР" (-10,3%). ПАО "Россети Северо-Запад" (-3,3%) в январе-марте 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,58 млрд рублей, что в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете сетевой компании.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение из-за сомнения инвесторов в скором завершении процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне подешевевшей нефти (июньский фьючерс на Brent просел к $63 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2920 пунктов, хотя в течение дня смог отыграть часть потерь вместе с бумагами "Газпрома" (-0,7%), поддержку которым оказал хороший годовой отчет по МСФО.

Акции "Газпрома" перед выходом годового отчета спекулятивно поднимались в район 154 рублей (+2%), но вечером скорректировались в район 150 рублей (-0,7%).

Скорректированная чистая прибыль "Газпрома" (база для расчета дивидендов) составила по итогам 2024 года 1,433 трлн руб. (прогноз - 1,201 трлн руб.), что в два раза выше показателя за 2023 год. Из этой суммы корреспондируется расчетный дивиденд на акцию в 30,27 рублей. Однако решение относительно рекомендации акционерам совету директоров предстоит принять в мае (в 2024 году заседание совета прошло 23 мая).

Чистая прибыль "Норникеля" (-0,4%) в I квартале по РСБУ выросла более чем в 2 раза, до 61 млрд рублей, сообщила ГМК. Рост вызван в основном "бумажными" доходами от курсовых разниц, пояснил представитель компании.

Авиакомпания "Аэрофлот" (+0,1%) в I квартале 2025 года получила скорректированную прибыль по РСБУ в размере 1,98 млрд руб. Годом ранее скорректированная прибыль "Аэрофлота" была на уровне 1,02 млрд руб. Чистая прибыль "Аэрофлота" в отчетном периоде составила 56,6 млрд руб. (включая положительный курсовой эффект в 59,5 млрд руб.) по сравнению с убытком в размере 6,9 млрд руб. годом ранее (включая отрицательный курсовой эффект в 9,9 млрд руб.).

В Кремле понимают, что в Вашингтоне хотят достичь быстрого прогресса в украинском урегулировании, но этот процесс слишком сложен, есть много вопросов, которые должны быть разрешены перед урегулированием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США откажутся от участия в переговорном процессе по Украине, если он застопорится.

"Сейчас наступило время, когда обе стороны должны представить предложения, как завершить этот конфликт. (...) Если прогресса не будет, то мы, посредники, отстранимся от участия в этом процессе ", - сказала она на брифинге.

Тем временем, Минторг США опубликовал предварительные данные о ВВП страны за I квартал: экономика США снизилась на 0,3% в пересчете на годовые темпы. Это первое сокращение показателя за три года, причем аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,3-0,4%.

Нефть Brent опустилась к $63 за баррель на фоне опасений, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы. В апреле Brent потеряла в цене порядка 15%, WTI - около 16%, что является максимальным с ноября 2021 года, отметило агентство Reuters.

На первых майских торгах рынок акций завершил день продолжением распродаж из-за сомнений инвесторов в скором завершении процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, также негатива добавили санкционные опасения и возобновившая снижение нефть после локальной коррекции (июльский фьючерс на Brent упал ниже $61,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2840 пунктов (минимум на закрытие основных торгов с середины апреля), индекс РТС упал ниже 1100 пунктов, при этом локомотивом снижения выступили акции "Газпрома" (-4,3%). Некоторую поддержку акциям ПАО "Полюс" (-1,8%) оказал рост цен на золото (+0,6%, до $3242 за унцию).

Президент США Дональд Трамп решит, сколько времени США будут заниматься вопросом урегулирования украинского конфликта, поэтому прорыв на переговорах "нужен очень скоро", заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Позиции России и Украины "уже стали ближе, но еще далеки друг от друга, а прорыв нужен очень скоро", отметил Рубио в эфире Fox News.

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, также США не будут снимать санкции против России, которые существуют в настоящий момент.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что страны ЕС намерены подготовить очередной (17-ый) пакет санкций против РФ, попытаются скоординировать его с сенаторами из США, чтобы поддержать американскую инициативу по урегулированию конфликта.

Нефть вернулась к снижению после локального роста 1 мая на надеждах на деэскалацию напряженности в торговых отношениях США-Китай. Минторг КНР сообщил, что Пекин оценивает заявления представителей США о готовности к переговорам относительно импортных пошлин.

Межпраздничную майскую неделю рынок акций РФ начал с ускорения снижения на фоне сохраняющейся неопределенности относительно мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, а также подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал ниже $60 за баррель) на решении стран ОПЕК+ увеличить добычу сырья. Индекс МосБиржи откатился ниже 2740 пунктов (уровень почти месячной давности); локомотивом снижения выступили акции "Газпрома" (-7,1%). Курс доллара от ЦБ РФ подрос до 81,91 руб. (+0,42 рубля).

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что ему, возможно, удалось продвинуться в решении украинской проблемы, но при этом отметил, что может прекратить посреднические усилия, если сочтет их "бессмысленными". Также Трамп заявил, что примет решение о новых санкциях против России в зависимости от того, как Москва будет вести себя в рамках украинского урегулирования.

Ранее сенатор Линдси Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной. В частности, он предлагает ввести 500%-е пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

У президента России Владимира Путина пока нет в планах поездок на Ближний Восток в середине мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ответив на вопрос о возможности встречи Путина на Ближнем Востоке с президентом США Трампом, который планирует поездку в регион с 13 по 16 мая.

Восемь стран ОПЕК+, добровольно ограничившие в 2023 году производство нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, в выходные приняли решение с июня увеличить квоты на добычу на 411 тыс. б/с, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Во вторник, 6 мая, рынок акций РФ отскочил вверх в рамках коррекции после 4-дневного снижения из-за возросшей неопределенности относительно мирного урегулирования конфликта вокруг Украины и санкционных угроз Запада; отскоку способствовала выросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $62,5 за баррель), отыгравшая потери предыдущего дня, понесенные на решении стран ОПЕК+ увеличить добычу сырья. Индекс МосБиржи превысил 2820 пунктов, в лидерах роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+9%) и "ВК" (+6,7%). Курс доллара от ЦБ РФ снизился до 80,96 руб. (-0,95 рубля).

Президент США Трамп накануне заявил журналистам в Белом доме, что предложенное президентом РФ Владимиром Путиным трехдневное перемирие на Украине является серьезным достижением с учетом сложившихся реалий. Трамп также заявил, что невысокие цены на нефть могут помочь достижению с Россией договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил во вторник, что цены на нефть не могут повлиять на отношение России к ее национальным интересам. "Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть", - сказал он журналистам, прокомментировав заявление Трампа, что снижение цен на нефть "подталкивает" Россию к урегулированию украинского конфликта.

Также Песков сообщил, что Москва до сих пор не слышала каких-либо заявлений руководства Украины о готовности присоединиться к праздничному перемирию, отметив, что "киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию, которая ориентирована на продолжение войны".

Тем временем, Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей. В ЕС планируют официально утвердить новые санкции против РФ к 20 мая, ограничения затронут физических и юридических лиц, а также примерно 150 судов.

Нефть выросла на фоне признаков возобновления усилий по смягчению торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном. Президент США Трамп выразил готовность снизить пошлины на китайский импорт, хотя и не намерен проводить переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшее время.

В среду, 7 мая, рынок акций РФ продолжил коррекционный подъем на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры; сдерживающим фактором для покупателей в преддверии майских праздников оставалась неопределенность относительно мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи завершил основные торги ростом выше 2830 пунктов.

Президент США Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф добивается хороших результатов при контактах с российским руководством.

В свою очередь помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин обсуждал с Уиткоффом условия достижения мира на Украине, американская сторона имеет представление о позиции РФ на этот счет. "Американские коллеги прекрасно знают нашу позицию и представляют, каким образом, если следовать реализации нашей позиции, можно прийти к долгосрочному мирному урегулированию", - отметил он. Ушаков также сообщил, что Россия и США "активно обсуждают территориальные вопросы".

Минторг КНР сообщил, что вице-премьер страны Хэ Лифэн проведет переговоры с министром финансов США Скотом Бессентом. Ранее Бессент в интервью Fox News сообщил, что встретится с представителями Китая 10-11 мая.

В период с 28 апреля по 7 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка оказались бумаги ПАО "Группа ЛСР" (-13%), "НОВАТЭКа" (-12%), Совкомбанка (-11%); лучше рынка выглядели акции ВТБ (+12%), ПАО "Россети Сибирь" (+8%), ПАО "Россети Волга" (+6%).

Рынок акций РФ после майских праздников продолжит реагировать на поступающие геополитические новости, а также на динамику внешних фондовых площадок и нефть в условиях торгового противостояния США и Китая. Для индекса МосБиржи коридор колебаний во второй декаде мая может составить 2700-2900 пунктов, для индекса РТС - 1050-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".