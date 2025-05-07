Рост рынка акций РФ в среду сдерживала слабая нефть и приближение выходных, индекс МосБиржи превысил 2830п

Москва. 7 мая. Рынок акций РФ в среду продолжил коррекционный рост в ожидании геополитических и экономических новостей, покупателей сдерживало приближение выходных, слабая нефть (фьючерс на Brent вновь просел ниже $61,5 за баррель), а также неопределенность относительно мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи превысил 2830 пунктов, лидировали в росте акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2833,09 пункта (+0,5%, утром индекс опускался в район 2790 пунктов), индекс РТС - 1103,72 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 мая, составил 80,8612 руб. (-10,32 копейки).

Подорожали также акции МКБ (MOEX: CBOM) (+2,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +0,6% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,9%).

Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против Litasco Middle East DMCC, базирующегося в Дубае торгового подразделения российского "ЛУКОЙЛа", "Сургутнефтегаза", а также страховой компании "ВСК", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на предложения в рамках 17-го пакета санкций, который рассматривается в Евросоюзе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф добивается хороших результатов при контактах с российским руководством. "Он добивается многого. Так, Россия хотела забрать себе всю Украину. Но она не стала делать это", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о результатах поездок Уиткоффа в Москву. "Если бы не мы, то сейчас была бы битва за всю Украину", - добавил американский лидер.

В свою очередь, помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин обсуждал со спецпосланником президента США Уиткоффом условия достижения мира на Украине, американская сторона имеет представление о позиции РФ на этот счет.

В среду Ушаков сообщил, что договоренности о новом контакте со спецпосланником США Уиткоффом пока не было достигнуто. "Пока договоренности насчет нового контакта с ним не было достигнуто", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Российская сторона на данный момент в рамках урегулирования конфликта на Украине, по мнению Вашингтона, выставляет слишком много требований, но она заинтересована в его разрешении, заявил в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"...Русские выставляют определенные требования, чтобы завершить конфликт. Мы думаем, что они просят слишком многого", - сказал он, выступая на мероприятии, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

При этом, отметил Вэнс, Вашингтон старается играть "конструктивную роль" для достижения договоренностей по разрешению конфликта. По его словам, США хотят видеть, чтобы "Россия и Украина согласовали базовые руководящие принципы для того, чтобы сесть за стол переговоров".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ в среду сбавил темпы коррекционного роста после комментариев вице-президента США Вэнса относительно украинского конфликта. Возвращение цен на нефть Brent ниже $62 за баррель также оказало давление на котировки акций нефтяных компаний. В то же время продолжился рост акций "Сургутнефтегаза", несмотря на появление новостей о возможных санкциях со стороны ЕС, отметил эксперт.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, позитивом для рынка акций РФ стали известия о том, что прибывший в Россию на празднование Дня Победы председатель КНР Си Цзиньпин может обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки газа. Встреча двух лидеров намечена на четверг, 8 мая.

Ближе к финалу основных торгов индекс МосБиржи ненадолго уходил в "минус" на фоне сообщений Bloomberg о подробностях обсуждаемого 17-го пакета антироссийских санкций ЕС. Кроме того, котировки нефти к вечеру возобновили снижение. Впрочем, спустя небольшое время покупатели на рынке акций РФ возобновили активность.

Ключевым событием дня и недели на международной арене станут итоги заседания ФРС. Ожидается, что процентные ставки останутся на прежнем уровне, однако важное значение будет иметь оценка перспектив и общий тон комментариев регулятора.

"Для продвижения индекса МосБиржи в область 2850-2900 пунктов потребуются свежие драйверы, это может быть ослабление рубля, хорошие новости со стороны геополитики, сильные отчетности, дивидендные сюрпризы. Если причин для роста не появится, то динамика рынка может остаться преимущественно боковой, с борьбой за сохранение над рубежом 2800 пунктов. В четверг, в предпраздничный торговый день, который в России будет официальным выходным, активность инвесторов на Мосбирже может быть минимальной. Прогноз по индексу МосБиржи на 8 мая - 2750-2850 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, фондовые настроения за рубежом в среду несколько улучшились, но цены на нефть забуксовали в росте. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду начинает официальный визит в Россию, в рамках которого вероятно подписание новых соглашений.

Инвесторов подогревают надежды на воодушевляющие геополитические и экономические новости в период празднования Дня Победы. В частности, в ближайшие дни запланированы переговоры с лидерами ряда крупнейших не западных стран, которые могут привести к новым соглашениям. В остальном инвесторы продолжат реагировать прежде всего на сигналы в отношении возможного установления долгосрочного перемирия с Украиной, а также планы США и ЕС по новым антироссийским санкциям, риски которых по-прежнему актуальны.

Спрос на акции производителей удобрений и угольных компаний в среду, вероятно, обеспечивался надеждами на заключение новых соглашений по поставкам в страны Азии и Латинской Америки по итогам предстоящих переговоров с их лидерами. Так, в СМИ сообщается о намерении президента Бразилии в ходе визита в РФ заключить сделку о совместном производстве удобрений. В ближайшие дни с официальным визитом в РФ также будет находиться председатель Китая Си Цзиньпин.

На западных фондовых площадках инвесторы ожидают экономических и геополитических новостей, а вечером в среду - подведения итогов заседания ФРС, позитивным сюрпризом на котором стало бы снижение процентной ставки. Российский рынок к концу сессии оставался вблизи ее максимумов, но пока не смог преодолеть краткосрочное сопротивление 2865 пунктов по индексу МосБиржи. На майские выходные участники в РФ могут получить самые разнообразные драйверы, в связи с чем соблюдают осторожность.

"Среди потенциальных позитивных факторов можно отметить попытки расширения сотрудничества РФ с крупнейшими странами Азии и Латинской Америки, лидеры которых в эти дни прибыли в страну, в то время как понижательные риски исходят со стороны ужесточения санкционной позиции Запада и сохранения напряженности в украинском конфликте", - заключила Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, на мировых рынках инвесторы ожидают итогов заседания ФРС, а также начала торговых переговоров между США и Китаем. В ходе общения с журналистами после встречи с премьер-министром Канады Марком Карни президент США Трамп дал уклончивый ответ на вопросы о сроках заключения сделок, однако пообещал сделать "большой анонс" на этой неделе перед поездкой на Ближний Восток.

В настоящий момент рынки уверены, что Федрезерв сохранит ключевую ставку без изменений, но интерес будет представлять пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла, который может смягчить риторику, учитывая сигналы об ослаблении американской экономики.

На рынке акций РФ после мощного отскока вверх накануне инвесторы не спешат с покупками перед длинными выходными. Вероятно, сдержанность связана с рисками возможных негативных геополитических новостей в праздничный период. Для индекса МосБиржи ближайшей целью роста выступает 200-дневная скользящая средняя, проходящая на уровне 2837 пунктов, считает Смирнов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рынок акций РФ на этой неделе лишь технично отскочил вверх после падения, поводом для роста послужило закрытие коротких позиций на фоне подросшей нефти (Brent оттолкнулась от поддержки около $59 за баррель, отыгрывая необходимость снятия перепроданности), а также беспокойство по поводу резкого ухудшения отношений Индии и Пакистана.

Вполне возможно, что по нефти формируется картина "двойное дно" с пиками 9 апреля и 5 мая. Однако не рекомендуется агрессивно покупать нефть и акции отечественной нефтянки из-за фундаментальной слабости сырья, предупреждает аналитик. Недавнее решение ОПЕК+ о трехкратном повышении добычи против плана говорит о том, что нефтяной картель не будет поддерживать мировые цены, а скорее, наоборот, будет стремиться сократить долю на мировом рынке производителей сланцевой нефти, считает Антонов.

Поддержкой для акций "НОВАТЭКа" выступает новость о намеченных переговорах России и Китая: инвесторы ждут, что будет принято решение об увеличении поставок газа в Поднебесную, которая из-за торговой войны отказалась от американского СПГ. Против роста бумаг по-прежнему играет намерение ЕС прекратить закупки российского топлива, полагает эксперт.

Рост акций "Газпрома" был приостановлен заявлениями министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в бюджет 2025 года дивиденды от газовой монополии не заложены. Однако, по мнению Антонова, финансовое состояние корпорации дает возможность поделиться прибылью с акционерами.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,2%, CAC 40, DAX снизились на 0,4-0,6%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились в пределах 0,5%).

Рынки Азии подросли на оптимизме, связанном с предстоящими переговорами США и Китая, а также новыми мерами поддержки экономики, объявленными центральным банком КНР.

Министерство торговли КНР сообщило, что вице-премьер страны Хэ Лифэн проведет переговоры с министром финансов США Скотом Бессентом. Ранее Бессент в интервью Fox News сообщил, что встретится с представителями Китая 10-11 мая.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизит норму обязательных резервов (RRR) для банков с 15 мая на 0,5 процентного пункта (п.п.), сообщил глава ЦБ Пань Гуншэн. Это обеспечит приток ликвидности в размере 1 трлн юаней ($138,9 млрд) в финансовую систему, сообщает агентство "Синьхуа". Центробанк также уменьшит процентную ставку по семидневным операциям обратного репо с 8 мая на 0,1 п.п. - до 1,4% с 1,5%.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в марте увеличился на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 1,3%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в среду цены ушли в "минус" после скачка более чем на 3% накануне на фоне ожиданий торговых переговоров США и Китая.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $61,38 за баррель (-1,2% и +3,2% накануне), июньская цена фьючерса на WTI - $58,39 за баррель (-1,2% и +3,4% во вторник).

Новости о том, что США и Китай договорились начать торговые переговоры, повышают надежды на снижение напряженности в отношениях двух стран. Министр финансов США Скотт Бессент накануне вечером заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии позднее на этой неделе.

Тем временем в среду стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,032 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 мая, выросли на 188 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 1,107 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,2%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,4%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+2,3%).

Акционеры МКПАО "МД Медикал Груп" (MOEX: MDMG) (+0,3%, до 991,1 рубля) на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2024 год в размере 22 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Суммарно компания направит на выплату дивидендов за 2024 год 1,7 млрд рублей, или более 60% консолидированной чистой прибыли группы по МСФО. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 19 мая 2025 года.

В 2024 году МДМГ уже трижды платила дивиденды: за I квартал (141 рубль на акцию, суммарно - порядка 10,6 млрд рублей), за I полугодие (22 рубля на акцию, суммарно - 1,7 млрд рублей) и за 9 месяцев (20 рублей на акцию, на сумму 1,5 млрд рублей).

Подешевели акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-3%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-2,9% и -2,5% "префы"), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,97 млрд рублей (из них 12,96 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,46 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 7,85 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).