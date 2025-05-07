Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "ВК" на уровне 320 руб. за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Акционеры компании одобрили проведение дополнительной эмиссии, в результате которой планируется привлечь около 115 млрд руб.

По оценке эксперта, количество выпущенных акций может увеличиться как минимум в 1,6-2 раза. Так, ранее появлялась информация, что цена размещения составит около 324,9 руб. на акцию, то есть с 25%-ной премией к сегодняшней стоимости. "Учитывая, что рыночная капитализация эмитента превышает 88 млрд руб., увеличение уставного капитала может быть весьма значительным, - полагает Мильчакова. - Акционеры "ВК" имеют преимущественное право приобретения новых акций, чтобы их доля не оказалась размытой".

По итогам дополнительной эмиссии акций размер чистого долга "ВК", по мнению аналитика, может снизиться втрое, а показатель отношения чистого долга к EBITDA упадет в следующем году до 2,5-3, что станет большим прогрессом и будет положительно влиять на динамику процентных расходов компании.

"Операционная прибыль в 1 квартале 2025 года у эмитента в большинстве сегментов была положительной, как и показатель EBITDA, но высокая долговая нагрузка оказывает негативное давление на финансовые результаты, из-за чего эмитент до сих пор не мог выйти на положительную чистую прибыль. Несмотря на то, что увеличение уставного капитала всегда является риском для миноритарных акционеров, допэмиссия в итоге должна принести положительные результаты и для самой компании, и для акционеров", - отмечает Мильчакова.

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