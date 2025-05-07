Рубль может лишиться поддержки Минфина и ЦБ при цене нефти значительно ниже $60/ барр. - Freedom Finance Global

Рубль может лишиться поддержки Минфина и ЦБ при цене нефти значительно ниже $60 за баррель, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Минфин РФ с 13 мая по 5 июня намерен вернуться к покупкам валюты по бюджетному правилу на 20%, ежедневный объем покупок составит 2,3 млрд руб. в день. Чистые продажи валюты Банком России с 13 мая составят около 6,56 млрд руб. в день, и, таким образом, Минфин окажется чистым продавцом валюты.

"В результате, операции Минфина и Центробанка на валютном рынке могут способствовать в мае-июне поддержке рубля на фоне падения цен на нефть, - указывает эксперт. - Если в последующие месяцы стоимость опустится значительно ниже $60 за баррель, рубль может лишиться поддержки регуляторов, поскольку бюджету слишком крепкая национальная валюта при дешевой нефти невыгодна, но в ближайшие недели существенного падения российской валюты, скорее всего, не произойдет".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.