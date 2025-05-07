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Главная / Мнения аналитиков / "Т-Инвестиции" подтверждают прогнозный диапазон для пары рубль/доллар 101-105 руб./$1 на конец 2025г
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07 мая 2025 года 15:27
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозный диапазон для пары рубль/доллар 101-105 руб./$1 на конец 2025г
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозный диапазон для пары рубль/доллар 101-105 руб./$1 на конец 2025 года, сообщается в комментарии главного экономиста Софьи Донец. С 13 мая по 5 июня Минфин планирует покупать иностранную валюту, а также золото на сумму около 41,6 млрд рублей в рамках бюджетного правила. Ежедневные операции будут эквивалентны 2,3 млрд рублей, напоминает эксперт. Также, Банк России с 13 мая по 5 июня планирует снизить объем продажи валюты с примерно 10,5 млрд рублей в день до чуть более 6,5 млрд рублей в рамках зеркалирования инвестиций из Фонда национального благосостояния. "Корректировки в объемах продажи валюты Минфином объясняются уточненными данными по сумме поступлений в бюджет от налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, - отмечает Донец. - Скорее всего, это разовый эпизод - покупка валюты и золота в Фонд национального благосостояния (ФНБ) вместо продажи. Низкие нефтяные цены все же стимулируют Минфин продавать активы из ФНБ, а не покупать. С другой стороны, сокращение объемов продажи валюты ЦБ РФ и, соответственно, объема ее предложения на рынке - фактор некоторого ослабления курса рубля. Но стоит понимать, что радикально ситуация на валютном рынке не поменялась, исходя из текущих корректировок объемов продажи". В связи с этим эксперт "Т-Инвестиций" сохраняет текущий прогноз по курсу 101-105 руб./$1 на конец года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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