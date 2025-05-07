"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусГидро с целью 0,569 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусГидро" с целью 0,569 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 0,44 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Финансовые результаты компании за 2024 год продемонстрировали уверенный рост выручки (+12,9% г/г) и EBITDA (+14,2% г/г), превысив ожидания аналитиков. При этом рост операционных расходов (+12,3% г/г) оставался относительно сдержанным, что способствовало повышению рентабельности.

"С технической точки зрения акции находятся на ключевом уровне поддержки. Идея на рост бумаги с целью 0,569 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,44 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,2", - указывают в "Финаме".

"РусГидро" входит в тройку крупнейших генерирующих компаний России по объему установленной мощности и контролирует более 600 объектов генерации в 31 регионе страны.

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