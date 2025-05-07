SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него бумаги Henderson и добавив акции "Ленты", "Промомеда" и "Ростелекома".

Таким образом, в текущую подборку вошли "Ростелеком", "Промомед", "Озон Фармацевтика", "Лента", "Аэрофлот", "НМТП", "Ренессанс Страхование", "МД Медикал Груп".

Аналитики считают результаты Henderson за прошлый год умеренно слабыми. На их взгляд, главным риском остается низкий трафик в новых магазинах.

Для акций "Ленты" эксперты инвестбанка повысили оценку, отмечая успешную экспансию сети "Монетка", улучшение операционных показателей и высокую рентабельность инвестированного капитала компании.

По мнению аналитиков SberCIB, реализация стратегии "Промомеда" должна способствовать росту выручки - в семь раз к 2032 году - и улучшить рентабельность по EBITDA до 46%.

"Котировки "Ростелекома" существенно упали, и это сформировало высокий инвестиционный потенциал, - указывают в инвестбанке. - Полагаем, что в будущем смягчение денежно-кредитной политики поможет бумагам вырасти".

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