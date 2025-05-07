Вероятно преобладание продаж на рынке акций в преддверии длинных выходных - ПСБ

Вероятно преобладание продаж на рынке акций в преддверии длинных выходных, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Богдана Зварича.

"В ходе сессии среды ожидаем активизации продаж в российских бумагах. Подъем рынка во вторник создал хорошие условия для инвесторов, имеющих в портфелях длинные позиции и желающих сократить их объем для снижения рисков по портфелю, - пишет аналитик. - При этом, в отсутствие существенных поводов для направленного движения, мы ожидаем низкую активность участников торгов, что связано с предстоящими длинными выходными".

По мнению Зварича, в сложившихся обстоятельствах сегодняшнюю сессию индекс Мосбиржи может провести в диапазоне 2760-2840 пунктов, сместившись во второй половине дня к его нижней границе.

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