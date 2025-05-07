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Главная / Мнения аналитиков / Давление на рубль в среду может сохраниться - ПСБ
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07 мая 2025 года 09:36
Давление на рубль в среду может сохраниться - ПСБ
Давление на рубль в среду может сохраниться, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "По итогам торгов вторника российский рубль умеренно снизился по отношению к основным мировым валютам. В среду на старте торгов ожидаем сохранения давления на национальную валюту, - пишет аналитик в комментарии. - Так, в преддверии длинных выходных часть инвесторов может перейти к покупкам валюты для усиления диверсификации портфеля и защиты его от рисков ослабления рубля. В сложившейся ситуации ожидаем, что в ходе сессии пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рубля и попытается перейти в его верхнюю половину. При этом на горизонте до конца мая видим риски выхода китайской валюты вверх из данного коридора". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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