Давление на рубль в среду может сохраниться - ПСБ

Давление на рубль в среду может сохраниться, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"По итогам торгов вторника российский рубль умеренно снизился по отношению к основным мировым валютам. В среду на старте торгов ожидаем сохранения давления на национальную валюту, - пишет аналитик в комментарии. - Так, в преддверии длинных выходных часть инвесторов может перейти к покупкам валюты для усиления диверсификации портфеля и защиты его от рисков ослабления рубля. В сложившейся ситуации ожидаем, что в ходе сессии пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рубля и попытается перейти в его верхнюю половину. При этом на горизонте до конца мая видим риски выхода китайской валюты вверх из данного коридора".

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