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07 мая 2025 года 09:11

Фондовые индексы США снизились вторые торги подряд, цены на нефть продолжают расти

Фондовые индексы США снизились вторые торги подряд. Фондовые индексы стран АТР повышаются в среду. Цены на нефть продолжают расти, Brent - у $62,7 за баррель.

Американские фондовые индексы во вторник снизились по итогам второй сессии подряд, инвесторы оценивали статистику и корпоративные отчетности.

При этом неопределенность в переговорах США с другими странами относительно импортных пошлин продолжает оказывать негативное влияние на настроения инвесторов, также как и растущие опасения, что торговая напряженность окажет отрицательное воздействие на доходы американских компаний, отмечают эксперты.

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте подскочил на 14% относительно предыдущего месяца - до рекордных $140,5 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель составлял $123,2 млрд, а не $122,7 млрд, как было объявлено ранее.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения дефицита на 11,7% с объявленного ранее февральского уровня.

При этом импорт вырос на 4,4% и также достиг исторического максимума ($419 млрд).

Поздно вечером в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что может в течение ближайших недель объявить о пошлинах в фармацевтической отрасли. Это вызвало падение котировок акций производителей лекарств, включая Moderna Inc. (SPB: MRNA) - на 12,3%, Eli Lilly (SPB: LLY) - на 5,6%, Vertex Pharmaceuticals (SPB: VRTX) - на 10%, Regeneron Pharmaceuticals (SPB: REGN) - на 7,5%, Merck & Co. (SPB: MRK) - на 4,6%, Amgen (SPB: AMGN) - на 3,4%.

Palantir Technologies (SPB: PLTR), поставщик решений для работы с большими данными, в первом квартале нарастил чистую прибыль более чем вдвое, а выручка превзошла ожидания рынка. Тем не менее котировки бумаг компании рухнули более чем на 12%, поскольку трейдеры фиксировали прибыль после их существенного повышения в последнее время, отмечает MarketWatch.

Цена акций DoorDash Inc. упала на 7,4%. Сервис доставки еды зафиксировал чистую прибыль и рекордную EBITDA в минувшем квартале. Также он сообщил о приобретении британского конкурента Deliveroo Plc за 2,9 млрд фунтов стерлингов ($3,9 млрд) и намерении купить американского разработчика программного обеспечения для гостиниц и ресторанов SevenRooms примерно за $1,2 млрд.

Кроме того, подешевели бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,25%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,7%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,6%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 2,5%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 1,8%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,3%.

В то же время акции Marriott International (SPB: MAR) подорожали на 1,9%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети в первом квартале увеличил чистую прибыль на 18%, выручку - на 5%, а также подтвердил прогноз скорректированной прибыли на текущий год.

Капитализация Ford Motor (SPB: F) повысилась на 2,7%, несмотря на слабую отчетность. Автопроизводитель в первом квартале сократил чистую прибыль и выручку, а также отозвал годовой прогноз на фоне неопределенности вокруг импортных пошлин.

Стоимость Mattel Inc. (SPB: MAT) выросла на 2,8%. Производитель игрушек заявил, что отзывает прогноз на 2025 год с учетом "волатильной макроэкономической обстановки и развития ситуации с американскими пошлинами". При этом компания планирует повысить цены на свою продукцию в США.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 389,83 пункта (на 0,95%) и составил 40829 пунктов.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов опустилось на 43,47 пункта (на 0,77%) - до 5606,91 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 154,58 пункта (на 0,87%) и завершил сессию на отметке 17689,66 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в среду на оптимизме, связанном с предстоящими переговорами США и Китая, а также новыми мерами поддержки экономики, объявленными центральным банком КНР.

Министерство торговли КНР сообщило, что вице-премьер страны Хэ Лифэн проведет переговоры с министром финансов США Скотом Бессентом. Ранее Бессент в интервью Fox News сообщил, что встретится с представителями Китая 10-11 мая.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизит норму обязательных резервов (RRR) для банков с 15 мая на 0,5 процентного пункта (п.п.), сообщил глава ЦБ Пань Гуншэн. Это обеспечит приток ликвидности в размере 1 трлн юаней ($138,9 млрд) в финансовую систему, сообщает агентство "Синьхуа". Центробанк также уменьшит процентную ставку по семидневным операциям обратного репо с 8 мая на 0,1 п.п. - до 1,4% с 1,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,56%, гонконгский Hang Seng - 0,88%.

Наибольший рост в Гонконге демонстрируют котировки акций Zhongsheng Group Holdings (+6,5%), Link Real Estate Investment Trust (+5,9%) и Trip.com Group (+3,4%).

Бумаги автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) дорожают на 2,3%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - дешевеют на 1,4%.

Японский Nikkei 225 прибавляет 0,08%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в апреле вырос до 52,4 пункта с 50 пунктов в марте, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о подъеме до 52,2 пункта. Сводный PMI повысился до 51,2 пункта с 48,9 пункта месяцем ранее, тогда как предварительно сообщалось о росте на 51,1 пункта.

Лучшие результаты показывают бумаги Marubeni Corp. (+6,1%), Ryohin Keikaku Co. (+5,8%) и Japan Airlines Co. (+5,5%).

В технологическом секторе повышается рыночная стоимость Screen Holdings - на 0,5%, SoftBank Corp. - на 1,9%, Socionext Inc. - на 1,8%, Disco Corp. - на 0,7%, Lasertec Corp. - на 1,3%. Капитализация Advantest сокращается на 0,4%, Fuji Electric - на 2,1%, Sony Group Corp. - на 3,5%.

Бумаги автопроизводителей Nissan и Toyota дешевеют на 1,8% и 1,7% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 0,42%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снижается на 0,1%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,8%. Капитализация чипмейкера SK Hynix увеличивается на 2,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимается на 0,36%.

Цена акций производителей урана Deep Yellow, Paladin Energy и Boss Energy увеличивается на 8%, 4,3% и 11,3% соответственно.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 0,4% и 1,2% соответственно.

Цены на нефть продолжают повышаться в среду после подъема более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Поддержку рынку оказывают новости о том, что США и Китай договорились начать торговые переговоры, они повышают надежды на снижение напряженности в отношениях двух стран. Министр финансов США Скотт Бессент накануне вечером заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии позднее на этой неделе.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $62,69 за баррель, что на $0,54 (0,87%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты выросли в цене на $1,92 (3,2%), до $62,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,59 (1%), до $59,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на $1,96 (3,43%), до $59,09 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы министерством энергетики в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей.

Падение цен на нефть с начала текущего года вынуждает американских сланцевых производителей снижать прогнозы добычи. Diamondback Energy предупредила на этой неделе, что производство на месторождениях сланцевых углеводородов в США, вероятно, достигло пика и будет сокращаться в ближайшие месяцы из-за низких цен.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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