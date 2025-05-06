SberCIB подтверждает прогнозную цену акций Х5 на уровне 4500 руб

SberCIB Investment Research подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 4500 руб. за бумагу и сохраняет рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Согласно финансовым результатам компании по МСФО за I квартал 2025 года, год к году выручка увеличилась на 20,7%. EBITDA по стандарту IAS 17 снизилась на 9,8%, а рентабельность сократилась до 4,7%. Основная причина, на взгляд экспертов, - сильный рост расходов на персонал и доставку.

Чистая прибыль уменьшилась на 24%, до 18,4 млрд руб. из-за увеличения чистых финансовых расходов в 1,9 раза.

Капзатраты подскочили на 33%. В SberCIB этого ждали: компания инвестирует в автопарк и наращивает расходы на проекты по увеличению эффективности.

По мнению аналитиков, сокращение операционной рентабельности будет менее заметным в последующие кварталы 2025 года. "Дело в том, что часть затрат на персонал в первом квартале, которая внесла негативный вклад в снижение операционной рентабельности, была единоразовой, - пишут они. - Поэтому, несмотря на слабые первые три месяца, мы по-прежнему смотрим на акции Х5 с оптимизмом".

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