Ориентиры для курса рубля до конца недели - 80-82 руб./$1 и 11,1-11,5 руб./юань - Freedom Finance Global

Ориентиры для курса рубля до конца недели - 80-82 руб./$1, 91-93 руб./EUR1 и 11,1-11,5 руб./юань, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Доллар из-за пошлин Трампа и конфликта США и Китая продолжает слабеть, - отмечает эксперт в комментарии. - В то же время юань выглядит недооцененным по отношению и к рублю, и к мировым резервным валютам, поскольку он сильно подешевел в апреле на волне эскалации "торговых войн".

В свою очередь, в России ждут важных решений государства в отношении валютного рынка. Сегодня в Кремле заявляли, что пока не ясно, будет ли продлен указ, касающийся требований к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки. Сохранение ограничений, пусть даже они будут более мягкими, позволит рублю не выходить за рамки достаточно комфортного коридора для государства, экспортёров и населения 80-90 руб./$1, полагает Мильчакова.

Полная отмена ограничений, по мнению эксперта, может постепенно, особенно при неблагоприятных внешних факторах, привести к росту доллара как минимум до 90 руб./$1, однако, дальнейшая динамика рубля в мае и начале июня будет зависеть еще и от объемов покупок или продаж валюты Минфином России и ЦБ РФ.

"Мы полагаем, что из-за падения цен на нефть продажи валюты в мае с высокой вероятностью продолжатся, а значит, катастрофического обвала рубля в текущем месяце можно не ожидать, даже если обязательная продажа валютной выручки экспортерами будет отменена. Мы ожидаем, что на этой неделе доллар может колебаться в рамках 80-82 руб., евро - в коридоре 91-93 руб., юань - в коридоре 11,1-11,5 руб.", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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