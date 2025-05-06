Волатильность рынка ОФЗ в мае уменьшится - инвестбанк "Синара"

Волатильность рынка ОФЗ в мае уменьшится, но цены продолжат дрейфовать вниз, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"Рынок госдолга начал апрель снижением котировок, но уже к середине месяца отыграл падение, а после заседания ЦБ РФ снижение возобновилось: регулятор принял решение сохранить "ключ" на уровне 21% и дал сигнал, который, видимо, не вполне совпал с ожиданиями инвесторов, - отмечают аналитики в обзоре. - Индекс государственных облигаций снизился на 0,8% до 107,99 пункта, а его доходность выросла на 36 б. п. до 16,31%. Мы считаем, что в мае волатильность на рынке уменьшится, но цены продолжат дрейфовать вниз на фоне бюджетных поправок, способных оживить интерес участников рынка к бумагам с фиксированным купоном".

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