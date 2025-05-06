Цена нефти может стабилизироваться в мае на уровнях около $62 за баррель Brent - SberCIB

Цена нефти может стабилизироваться в мае на уровнях около $62 за баррель Brent, а золота - около $3250 за тройскую унцию, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research.

"В апреле средняя цена барреля Brent упала на $5 - до $66,6. Котировки оказались под давлением после того, как США объявили о торговых тарифах, - пишут эксперты в комментарии. - Более того, рост добычи ОПЕК+ в мае оказался больше, чем закладывал рынок. В начале мая восемь стран ОПЕК+ объявили о росте добычи на июнь. Рынок ждет избытка предложения в летний сезон. При этом снижение торговой напряженности между США и Китаем может поддержать котировки. Наш прогноз на май - $62 за баррель Brent".

Аналитики напоминают, что в апреле ралли на рынке золота продолжилось - котировки достигли $3500/унц. на фоне торговой войны между США и Китаем. По их мнению, в мае эти отношения останутся в фокусе - потенциальные переговоры между странами и "потепление" могут привести к тому, что золото при прочих равных останется на текущих уровнях.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.