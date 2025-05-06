Высоки риски обновления минимумов котировками акций ММК - "Велес Капитал"

Высоки риски обновления минимумов котировками акций "ММК", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"ММК" в конце апреля представила слабые финансовые результаты за 1-й квартал 2025 года, а совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2-е полугодие 2024 года. По оценкам аналитика, "ММК" с высокой вероятностью откажется и от дивидендов за 1-е полугодие 2025 года.

"С технической точки зрения сигналы по акциям "ММК" умеренно негативны и предупреждают о рисках развития нисходящего движения особенно в случае стабилизации ниже поддержки 31 руб. со следующими целями 30,08 руб. (минимум текущего года) и 29,29 руб. (минимум 2024 года), - указывает Кожухова. - Ожидать возвращения краткосрочного интереса к бумагам "ММК" стоит главным образом в случае восстановления оптимизма на российском фондовом рынке в целом. Пока же гистограммы и линии MACD снижаются, предупреждая о преобладании рисков обновления локальных минимумов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.