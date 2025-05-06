"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 125 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 125 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 16,7%, стоп-приказ: 101,3 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания предоставила отчетность по РСБУ за I квартал 2025 года. Чистая прибыль выросла более чем в 2 раза (61 млрд руб.), обращают внимание аналитики.

"С технической точки зрения цена тестирует на прочность пробитую линию сопротивления, что может означать начало вероятного разворота. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 101,3 руб. риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,10",- указывают в "Финаме".

"Норильский никель" - российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды.

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