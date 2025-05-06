Предстоящий дивидендный сезон на скажется на динамике курса рубля - инвестбанк "Синара"

Предстоящий дивидендный сезон практически на скажется на динамике курса рубля в силу невысокого спроса на валюту со стороны выплачивающих дивиденды экспортеров, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"В апреле российская валюта, несмотря на падение цен на нефть на ~20%, укрепилась на ~5%, - констатируют аналитики. - Мы рассматриваем такое отсутствие корреляции как временное. Совокупные дивидендные выплаты этим летом составят, по нашим оценкам, 3,0 трлн руб., на экспортеров придется 62% (в прошлом году - 56%). Сомневаемся, что они станут реализовывать больше валюты: объемы продаж и так остаются высокими на протяжении последних месяцев".

Между тем на фоне низких цен на нефть существенно нарастит в мае продажи валюты Минфин, и это стратеги инвестбанка уже рассматривают как благоприятный для рубля фактор. Они ожидают, что российская валюта начнет слабеть только в 2П25 (в их базовом сценарии курс USD/RUB в этот период - на уровне 100 руб./$1), когда увеличится спрос на валюту со стороны импортеров и/или нерезидентов.

По мнению Коныгина и Афонина, низкие цены на нефть также повлияют на продажи валюты экспортерами, хотя и с запаздыванием.

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