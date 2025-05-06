"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Х5

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью 4500 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста на 40% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Компания представила финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года:

- Выручка выросла на 20,7% год к году и составила 1,07 трлн рублей.

- Чистая прибыль снизилась на 24%, до 18,35 млрд рублей.

- Скорректированная EBITDA снизилась на 8%, до 51,12 млрд рублей.

- Чистый долг увеличился с 220,83 млрд до 273,75 млрд рублей. Чистый долг / EBITDA на конец квартала - 1,11х против 0,88х годом раннее.

"Неожиданный рост затрат на сотрудников - основная причина снижения EBITDA и отклонения от наших прогнозов, - пишут аналитики Мария Суханова и Андрей Шаров. - В остальном результаты были на уровне наших прогнозов. Х5 указала на единоразовый характер части этих расходов, и подтвердила ожидания по рентабельности на 2025 год. Хотя результаты могут выглядеть негативно для настроений, они, вероятно, нейтральны для оценки акций".

Эксперты подтверждают "позитивный" взгляд на акции Х5 на горизонте года с учетом перспектив роста бизнеса и прогнозируемой высокой дивдоходности в 35% на год вперед. По их оценке, акции торгуются с мультипликатором 3,4х EV/EBITDA и 8,0х Р/Е на базе прогнозов EBITDA и прибыли на 2025 год.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.