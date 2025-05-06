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06 мая 2025 года 10:44
Индекс Мосбиржи проведет сессию вторника в диапазоне 2720-2800 пунктов - ПСБ
Индекс Мосбиржи проведет сессию вторника в диапазоне 2720-2800 пунктов, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдана Зварича. "Несмотря на восстановление цен на нефть, преобладание продаж в наших акциях может сохраниться благодаря сокращению инвесторами объема длинных позиций в портфелях, - прогнозирует эксперт. - Этому способствует сохранение рисков появления новостей с геополитического трека, способных привести к пересмотру рынком оценок российских акций в сторону более низких уровней. В сложившейся ситуации ожидаем, что индекс Мосбиржи проведет сессию вторника в диапазоне 2720-2800 пунктов." Аналитик полагает, что во вторник-среду поддержку нашим бумагам может оказать фиксация прибыли по "коротким" позициям в преддверии вторых майских праздников, что даст российскому рынку шанс на коррекционный отскок. Зварич отмечает, что стимулировать закрытие "шортов", в частности, может попытка ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выйти в верхнюю половину диапазона $60-65 за баррель. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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