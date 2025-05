Фондовые индексы США в минусе, Brent торгуется у $61,2/барр.

Фондовые индексы США завершили торги в понедельник снижением. Фондовые индексы Азии растут, биржи Японии закрыты в связи с праздником. Нефть дорожает после падения до минимумов за 4 года, Brent торгуется у $61,2 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник.

Инвесторы оценивали новые сигналы Вашингтона относительно торговых пошлин и изучали квартальную отчетность компаний.

В воскресенье президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что Китай заинтересован в заключении торгового соглашения, однако заявил, что не планирует на этой неделе проводить переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом Трамп обозначил готовность снизить пошлины на импорт из КНР для оживления торговли.

Одним из ключевых событий текущей недели станет двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Наибольший интерес для инвесторов будут представлять сигналы регулятора относительно перспектив смягчения денежно-кредитной политики на фоне войны пошлин.

После выхода в пятницу сильных данных по американскому рынку труда президент Трамп в очередной раз призвал ФРС уменьшить процентную ставку. Тем не менее рынок почти уверен, что регулятор оставит ее на текущем уровне 4,25-4,5%.

Как показали вышедшие в понедельник данные Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле повысился до 51,6 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 50,6 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности.

Лидером роста в составе индекса Dow Jones стала International Business Machines (SPB: IBM), акции которой подорожали на 1,5%. Капитализация UnitedHealth Group (SPB: UNH) и McDonald''s Corp. (SPB: MCD) выросла на 1,2%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 0,6%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,5%.

Рыночная стоимость американских производителей кино- и телевизионной продукции сократилась после заявления Трампа о намерении ввести пошлины в размере 100% на кинопродукцию иностранного производства. Netflix Inc. (SPB: NFLX) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) потеряли по 1,9%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - 0,4%, Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) - 2%.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 3,2%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,4%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,6%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,2%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 2,8%.

Котировки акций оператора сети АЗС Sunoco LP упали на 5,8%. Компания сообщила о достижении соглашения о покупке Parkland Corp., оценив канадского конкурента в $9,1 млрд с учетом долга.

Цена на бумаги Skechers USA Inc. (SPB: SKX) подскочила на 24,4% после сообщений о том, что производитель обуви принял предложение о покупке от инвесткомпании 3G Capital. 3G оценила Skechers в $8,2 млрд.

Рыночная стоимость холдинговой Loews Corp. уменьшилась на 1,8%. Компания отчиталась об увеличении выручки в первом квартале, но при этом ее чистая прибыль упала на 19%.

Производитель продуктов питания Tyson Foods (SPB: TSN) во втором квартале 2025 финансового года резко сократил чистую прибыль. Его бумаги подешевели на 7,8%.

Инвестиционная Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) в январе-марте снизила операционную прибыль на 14%, чистую прибыль - в 2,8 раза. Уоррен Баффет, возглавлявший Berkshire шесть десятилетий, объявил, что покинет пост CEO в конце текущего года. Котировки акций класса "А" Berkshire опустились на 4,9%.

Производитель полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. (SPB: ON) потерял 8,4% капитализации после публикации отчетности. Компания зафиксировала чистый убыток в первом квартале.

Рыночная стоимость Cummins Inc. (SPB: CMI) выросла на 1,9%. Производитель двигателей для грузовиков, автобусов и других видов автотехники сократил чистую прибыль более чем в 2,4 раза в первом квартале, при этом показатель в расчете на акцию оказался выше ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 98,6 пункта (0,24%) и составил 41218,83 пункта.

Значение S&P 500 опустилось на 36,29 пункта (0,64%) - до 5650,38 пункта.

Nasdaq Composite упал на 133,49 пункта (0,74%), составив 17844,22 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник после длинных выходных в большинстве из них, биржи Японии остаются закрытыми в связи с очередным праздником (День зелени).

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1%, гонконгский Hang Seng - 0,7%.

Инвесторов воодушевляют признаки возобновления усилий по смягчению торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном, пишет Trading Economics. Президент США Дональд Трамп выразил готовность снизить пошлины на китайский импорт, хотя и не намерен проводить переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на этой неделе.

Между тем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в апреле уменьшился до минимальных с сентября прошлого года 50,7 пункта по сравнению с 51,9 пункта в марте. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 51,7 пункта.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Sands China (SPB: 1928), дорожающие на 6,3%.

Рыночная стоимость Nongfu Spring увеличивается на 6,2%, Chow Tai Fook Jewellery - на 6%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,9%, Hong Kong Exchanges & Clearing - на 2,9%.

CSPC Pharmaceutical теряет 4,7% капитализации, Sunny Optical Technology Group - 3,9%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc. - 3,1%, New Oriental Education & Technology Group - 3%, Xiaomi (SPB: 1810) - 2,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi прибавляет 0,1%.

Цена бумаг Korean Air Lines растет на 0,2%, SK Hynix - на 4,8%.

Котировки акций Samsung Electronics уменьшаются на 2,2%, Hyundai Motor - на 0,6%, Posco - на 1,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

Акции Evolution Mining дорожают на 5,5%.

Капитализация BHP почти не меняется, Rio Tinto - снижается на 0,2%.

Накануне акционеры Rio Tinto проголосовали против проведения независимой оценки необходимости отказа от двойного листинга. Лондонский хедж-фонд Palliser Capital ранее призвал компанию консолидировать корпоративную структуру в Австралии. Инвестор полагает, что двойной листинг - в Лондоне и Сиднее - размывает акционерную стоимость Rio Tinto.

Цены на нефть активно поднимаются утром во вторник после падения до самого низкого уровня с февраля 2021 года.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск поднимается на $0,99 (1,64%), до $61,22 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $1,06 (1,7%), до $60,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,93 (1,63%), до $58,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,16 (2%), до $57,13 за баррель.

Падение цен на нефть в понедельник спровоцировало решение ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи. Восемь стран альянса, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на 411 тыс. б/с.

В марте было решено, что увеличение начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года с шагом примерно 135-140 тыс. б/с в месяц. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

"Аналитики нефтяного рынка не ожидали, что восемь стран ОПЕК+ ускорят восстановление добычи второй месяц подряд, особенно в условиях такой экономической неопределенности", - сказал старший портфельный управляющий Tortoise Capital Роб Таммел.

По его прогнозу, начиная с июня на глобальном нефтяном рынке может образоваться профицит предложения в размере до 500 тыс. баррелей в сутки.

Подъем котировок во вторник аналитики называют техническим отскоком и указывают, что фундаментальная слабость рынка никуда не делась. Помимо опасений роста предложения негативным фактором являются тревоги по поводу ослабления спроса из-за торговой войны США с Китаем.