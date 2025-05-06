Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут также внимательно следить за новостями на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник. Инвесторы оценивали новые сигналы Вашингтона относительно торговых пошлин и изучали квартальную отчетность компаний. В воскресенье президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что Китай заинтересован в заключении торгового соглашения, однако заявил, что не планирует на этой неделе проводить переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом Трамп обозначил готовность снизить пошлины на импорт из КНР для оживления торговли.

Одним из ключевых событий текущей недели станет двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Наибольший интерес для инвесторов будут представлять сигналы регулятора относительно перспектив смягчения денежно-кредитной политики на фоне войны пошлин.

После выхода в пятницу сильных данных по американскому рынку труда президент Трамп в очередной раз призвал ФРС уменьшить процентную ставку. Тем не менее рынок почти уверен, что регулятор оставит ее на текущем уровне 4,25-4,5% годовых.

Как показали вышедшие в понедельник данные Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле повысился до 51,6 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 50,6 пункта, по данным Trading Economics.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник после длинных выходных в большинстве из них, биржи Японии остаются закрытыми в связи с очередным праздником (День зелени). Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1%, гонконгский Hang Seng - 0,7%. Инвесторов воодушевляют признаки возобновления усилий по смягчению торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном, пишет Trading Economics. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,1%.

Цены на нефть активно поднимаются утром во вторник после падения до самого низкого уровня с февраля 2021 года. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск увеличилась на 1,84%, до $61,34 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на 1,7%, до $60,23 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 1,86%, до $58,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 2%, до $57,13 за баррель.

Падение цен на нефть в понедельник спровоцировало решение ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи. Восемь стран альянса, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на 411 тыс. б/с. В марте было решено, что увеличение начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года с шагом примерно 135-140 тыс. б/с в месяц. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

"Аналитики нефтяного рынка не ожидали, что восемь стран ОПЕК+ ускорят восстановление добычи второй месяц подряд, особенно в условиях такой экономической неопределенности", - сказал старший портфельный управляющий Tortoise Capital Роб Таммел. По его прогнозу, начиная с июня на глобальном нефтяном рынке может образоваться профицит предложения в размере до 500 тыс. баррелей в сутки.

Подъем котировок во вторник аналитики называют техническим отскоком и указывают, что фундаментальная слабость рынка никуда не делась. Помимо опасений роста предложения негативным фактором являются тревоги по поводу ослабления спроса из-за торговой войны США с Китаем.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась относительно 30 апреля и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,769 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,162 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 мая снизился на 0,06% и составил 110,89 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (3-5 мая) прибавил 0,04%, поднявшись до 1047,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,82%), "Почта России БО-002P-03" (+0,67%) и "АФК Система-1Р-20" (+0,54%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-1,7%), "РЖД-001P-05R" (-0,77%) и "Почта России-001Р-10" (-0,71%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-002P-09 с офертой через год объемом 1 млрд рублей. Размещение продолжалось с 4 марта. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов до оферты установлена на уровне 32% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 37,1% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация равными частями в течение последнего года обращения, а также ковенантный пакет.

Альфа-банк принял решение 20 мая досрочно погасить облигации серии БО-15 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 21-го купонного периода. Пятнадцатилетний выпуск облигаций был размещен в декабре 2014 года. Ставка текущего полугодового купона составляет 15,95% годовых. По выпуску была запланирована оферта с исполнением 22 мая, которую эмитент заменил call-опционом.