Акции банков наиболее привлекательны для покупок - "Алор Брокер"

Наиболее привлекательно для покупок на текущих уровнях выглядят акции банков, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Распродажи на отечественном рынке акций в понедельник усилились. По итогам дня индекс Мосбиржи провалился на 3,5%, - констатирует эксперт. - Причины все те же - тревожная геополитика, в том числе разработка ЕС нового санкционного пакета. В целом и весь рынок выглядит перепроданным - безоткатное падение продолжается 4 сессии кряду. При этом оно идет на низких объемах торгов, что говорит о нежелании основной массы инвесторов закрывать лонги".

С технической точки зрения, индексу Мосбиржи, по мнению Антонова, нужно бы снизиться еще на 40-50 пунктов, чтобы закрыть гэпы от 9 и 10 апреля. При таком сценарии стоит открывать длинные спекулятивные позиции. Но аналитик не исключает, что разворот может наступить раньше.

"Для лонга наиболее привлекательно выглядят банки, а от покупки акций нефтянки рекомендуем отказаться из-за слабой нефти, - указывает эксперт. - Во вторник с утра рынок растет на треть процента, но это пока рано называть окончанием нисходящего тренда".

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