Вероятно ослабление продаж на рынке ОФЗ во вторник - ПСБ

Вероятно ослабление продаж на рынке ОФЗ во вторник, а также стабилизация индекса RGBI вблизи достигнутых уровней, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI в понедельник потерял 0,7 п., опустившись до 106,82 пунктов, что практически полностью нивелирует отскок рынка в начале апреля на активизации переговоров РФ-США, - отмечает аналитик. - Явных позитивных новостей в части геополитики, способных развернуть долговой рынок, по-прежнему нет. Однако ожидаем, как минимум, ослабления продаж и стабилизации индекса RGBI вблизи достигнутых уровней".

Грицкевич рекомендует занять выжидательную позицию в сегменте долгосрочных облигаций. В текущих условиях он предлагает сфокусироваться на коротких (до 1,5 лет) ОФЗ и корпоративных облигациях (как с фиксированным купоном, так и плавающим).

"Кроме того, из-за давления на нефтяные котировки мы сохраняем прогноз по паре USD/RUB на конец года на уровне ~97 руб./$1 - рекомендуем обратить внимание на квазивалютные облигации, которые помимо переоценки торгуются с доходностью 6%-9%", - указывает эксперт.

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