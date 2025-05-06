Пара рубль/юань продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань во вторник - ПСБ

Пара рубль/юань продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдан Зварич.

"В понедельник российский рубль, несмотря на слабый спрос на российские активы, что вылилась в снижение фондового рынка, смог продемонстрировать уверенное восстановление, - отмечает эксперт. - В результате пара юань/рубль почти полностью скомпенсировала пятничный рост, снизившись на 1,8% и вернувшись в район 11,2 рубля. При этом умеренную поддержку рублю могло оказать достаточно быстрое возвращение нефти марки Brent выше отметки $60 за баррель и слабый спрос на валюту со стороны импортеров".

На старте торгов в понедельник аналитик ожидает стабилизации курса рубля на текущих уровнях. "При этом пара рубль/юань в ходе сессии продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань, тяготея к его середине, - прогнозирует Зварич. - Отметим, что на горизонте ближайших недель, на наш взгляд, фундаментальные факторы, в виде текущих цен на нефть, а также геополитические риски, могут вывести китайскую валюту выше 11,5 рублей".

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