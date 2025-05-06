Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin за апрель (04:45 МСК);

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за апрель (10:15-11:30 МСК);

- индекс цен производителей еврозоны в марте (12:00 МСК);

- торговый баланс США в марте (15:30 МСК);

- ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19:00 МСК);

- квартальные результаты AMD, Electronic Arts, Mosaic, Wynn Resorts, Super Micro Computer;

- ЕС может представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей.

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