Рынок акций РФ упал ниже 2740п по индексу Мосбиржи из-за геополитической неопределенности и отката нефти

Москва. 5 мая. Рынок акций РФ начал межпраздничную майскую неделю с ускорения снижения на фоне неопределенности относительно мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, а также нефти, подешевевшей на решении стран ОПЕК+ увеличить ее добычу (фьючерс на Brent упал ниже $60 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2740 пунктов (уровень почти месячной давности); локомотивом снижения выступили акции "Газпрома" (-7,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2738,8 пункта (-3,5%, минимум сессии - 2731,74 пункта), индекс РТС - 1053,28 пункта (-4%). Цены большинства "голубых фишек" на снизились в пределах 5,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 мая, составил 81,9137 руб. (+42,04 копейки).

Подешевели акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-5,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4,8%), МКБ (MOEX: CBOM) (-4,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,7%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-3,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3% и -3,6% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,8% и -2,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,3%), ММК (MOEX: MAGN) (-2,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), МТС (MOEX: MTSS) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Московской биржи" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что ему, возможно, удалось продвинуться в решении украинской проблемы, но при этом отметил, что может прекратить посреднические усилия, если сочтет их "бессмысленными".

Также Трамп заявил, что примет решение о новых санкциях против России в зависимости от того, как Москва будет вести себя в рамках украинского урегулирования. "Это зависит от того, будет или не будет Россия двигаться в сторону мира. Мы хотим увидеть мирное соглашение", - сказал Трамп в интервью NBC News, отвечая на вопрос, поддержит ли он подготовленный в Сенате США законопроект о санкциях.

Ранее сенатор Линдси Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной. В частности, он предлагает ввести 500%-е пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

У президента России Владимира Путина пока нет в планах поездок на Ближний Восток в середине мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ответив на вопрос о возможности встречи Путина на Ближнем Востоке с Трампом, который планирует поездку в регион с 13 по 16 мая.

Рынок акций РФ продолжил снижение в начале мая, индекс МосБиржи возвращается к уровням начала апреля, которые также соответствуют уровням конца прошлого года, отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов. Ключевое влияние на фондовый рынок оказывает геополитика, а особенно - отсутствие определенности в вопросе урегулирования конфликта на Украине и ожидания участниками рынка перемирия в течение 100 дней после вступления Трампа на пост президента США. Дополнительное давление оказывает снижение нефтяных котировок.

Просели акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,5%) после публикации отчета по РСБУ за I квартал: компания снизила выручку на 28%, прибыль от продаж упала в 5,5 раз, а чистая прибыль - в 5,4 раза. В главных аутсайдерах выступили бумаги нефтегазового сектора, отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи начал неделю глубоким снижением, планка 2800 пунктов не устояла. У "медвежьего" импульса был целый ряд причин: снижение цен на нефть Brent в область $60 за баррель и одновременное укрепление рубля к юаню, желание инвесторов сократить позиции в рисковых позициях в период майских праздников при условиях геополитической неопределенности и внешнеторговых коллизий.

Во вторник в КНР и еврозоне выйдут индексы деловой активности PMI за апрель, в США появятся данные по торговому балансу за апрель. Прогноз по индексу Мосбиржи на 6 мая - 2720-2870 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, российский рынок акций остается под влиянием геополитических новостей. В минувшую пятницу США заявили, что могут отказаться от роли посредника в переговорах Москвы и Киева. В то же время США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам. После этого иностранные СМИ сообщили, что подготовлен новый пакет санкций против России, включающий ограничения банковских организаций и природных ресурсов, чтобы усилить давление на Москву с целью ускорить переговоры.

Индекс МосБиржи не удержал рубеж 2800 пунктов, что может стать сигналом на дальнейшее снижение до 2650 пунктов, считает Степанов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ужесточение риторики США может изменить картину на российском рынке.

Российские акции к окончанию основных торгов на МосБирже ускорили нисходящее движение, ощущая давление со стороны отсутствия обнадеживающих геополитических новостей и падения цен на нефть.

Бумаги ПАО "Полюс" в начале недели поддержал скачок цен на золото чуть более чем на 2%. Котировки драгметалла на прошлой неделе устояли выше $3200 за унцию, а в понедельник на фоне ослабления доллара и сохранения мировой геополитической и торговой неопределенности вернулись выше $3300 за унцию. Акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,4%, до 688,5 рубля) являются одной из наиболее интересных дивидендных историй этого сезона с выплатами за 2024 год в размере 70 руб., закрытием реестра 11 июня и текущей доходностью в 10,2%, отметила аналитик.

Давление на акции энергетических компаний в начале недели оказало продолжение падения цен на нефть, которые удерживались немногим выше годовых минимумов, а также угроза расширения западных санкций против сектора. Во вторник, в частности, ЕС готовится представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей.

Российский рынок к концу основной сессии ускорил падение и нацелился на краткосрочные цели 2665 и 980 пунктов по индексам МосБиржи и РТС из-за угрозы новых западных санкций и отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине. Ужесточение риторики США усиливает риски усугубления конфликта и отдаляет перспективу его разрешения с соответствующим давлением на акции, заключила Кожухова.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, с конца прошлой недели на рынке акций РФ преобладали распродажи из-за ухудшения геополитики. Мало того, что Европа начала готовить новый пакет антироссийских санкций, так еще из-за океана звучат угрозы ввести вторичные санкции для стран, покупающих российские товары, отметил эксперт.

Основное давление на индекс МосБиржи оказывают дешевеющие тяжеловесные акции "Газпрома". Компания ранее выпустила очень сильную отчетность, но ничего не было сказано про дивиденды. С 9 апреля в бумаге было настоящее ралли в ожидании публикации прошлогодних результатов, поэтому коррекция "по факту" была логичной, хотя такого отката мало кто ожидал, констатирует Антонов.

"Мы все-таки считаем, что вероятность выплаты дивидендов "Газпромом" (MOEX: GAZP) большая. В начале прошлой недели совершенно неожиданно менеджмент ВТБ рекомендовал акционерам поделить прошлогоднюю прибыль. Не исключено, что сделано это было под давлением основного акционера - государства. Если это так, то вполне логичным был бы аналогичный шаг в отношении газовой монополии. Мы никогда не были сторонниками инвестиционной покупки акций "Газпрома", но в данный момент рисковым инвесторам стоит подбирать бумагу в расчете на ее взлет на дивидендах. Увеличение доли этой акции в среднесрочных портфелях также будет логичным, поскольку, судя по огромной выручке, "Газпром" перешел через худшие времена", - считает эксперт.

На дневном графике индекса МосБиржи видны два незакрытых "гэпа" - от 9 и 10 апреля. Не исключено, что разрывы будут ликвидированы, а для этого индикатору нужно спуститься чуть ниже 2700 пунктов. На руку "медведям" играет и нефть, подешевевшая на решении ОПЕК+ повысить ее добычу с июня втрое больше изначальных планов. Не исключен уход котировок в район $55 за баррель, полагает Антонов.

В Азии в понедельник на работавшем рынке Австралии преобладала негативная динамика (австралийский ASX Australia снизился на 1%), смешанная динамика наблюдается в Европе (немецкий индекс DAX подрос на 1,1%, французский CAC 40 просел на 0,9%) и в США (к 18:50 МСК подрос на 0,1% Dow, просели на 0,4-0,5% индексы S&P500 и Nasdaq).

Биржи других крупных стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник не работали в связи с государственными праздниками (в Японии отмечается День детей, в Китае - День труда, Гонконг и Южная Корея празднуют День рождения Будды), также закрыты биржи Великобритании.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле повысился до 51,6 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 50,6 пунктов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены ускорили откат, вызванный ранее новостями о решении ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $59,81 за баррель (-2,4% и -1,4% в пятницу), июньская цена WTI - $56,71 за баррель (-2,7% и -1,6% в пятницу).

Восемь стран ОПЕК+, добровольно ограничившие в 2023 году производство нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на добычу на 411 тыс. б/с, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

В марте было решено, что увеличение добычи начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года, то есть с ежемесячным шагом примерно 135-140 тыс. б/с. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май, что было эквивалентно трем ежемесячным надбавкам. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, решение об ускорении добычи и в июне принято "ввиду текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти".

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,9%, WTI - на 7,5%.

Во "втором эшелоне" на МосБирже подешевели акции ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-7,5%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-6,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,8% и -4,1% "префы"), Трубной металлургической компании (MOEX: TRMK) (-3,8%), ОГК-2 (MOEX: OGKB) (-3,4%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-3,2%), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (-3,2%).

Совет директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,6%), один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в акватории Азово-Черноморского бассейна, на заседании 14 мая 2025 года обсудит рекомендации по выплате дивидендов за прошлый год, говорится в сообщении компании.

ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-1,6%) в I квартале 2025 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 3,676 млрд рублей, что на 11,3% меньше, чем в январе-марте 2024 года, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 33,4% (до 17,793 млрд рублей), валовая прибыль снизилась в 1,9 раза (до 1,04 млрд рублей).

Грузооборот ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (-1,1%) снизился в 2024 году на 1,1% по сравнению с 2023 годом, до 130,9 млн тонн, сообщается в отчете эмитента.

Выросли в понедельник акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+13,8%).

ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+0,3%) в январе-марте 2025 года снизило чистую прибыль по РСБУ в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 2,67 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 6,4%, до 31,53 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,92 млрд рублей (из них 18,64 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,25 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,02 млрд рублей на акции "Т-Технологий").