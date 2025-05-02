Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Merck до $95

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Merck & Co. со $100 до $95 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре аналитика Ильи Зубкова.

"Компания превзошла консенсус аналитиков по выручке и EPS в 1К25, однако результаты оказались ниже наших ожиданий. Падение продаж вакцины против вируса папилломы человека Gardasil и замедление роста Keytruda, применяемого в лечении онкологических заболеваний, оказали давление на выручку. В то же время новые продукты компании и сегмент Animal Health показали сильные результаты, что частично компенсировало слабость основных блокбастеров", - отмечает эксперт.

Валовая маржа продолжила улучшаться, но обновленный "гайденс" компании сигнализирует о ее возможном ухудшении из-за новых торговых тарифов США и Китая, что привело к понижению прогноза по скорр. EPS, обращает внимание Зубков.

"На фоне замедления роста основных блокбастеров эмитента мы снизили наши ожидания по выручке в краткосрочном периоде, в связи с чем пересматриваем целевую цену по акциям Merck со $100 до $95. Однако, учитывая потенциал роста от текущих уровней к указанному уровню, сохраняем рекомендацию "покупать", - пишет аналитик инвесткомпании в материале.

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