Волатильность на рынке акций РФ, вероятно, пока сохранится высокой - "Цифра брокер"

Волатильность на российском рынке акций, вероятно, сохранится высокой в ближайшее время на фоне потока корпоративных новостей и отчетностей, а также переменчивой геополитики, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Внешний фон остается сложным, новости о переговорах по Украине и ситуации вокруг иранской нефти продолжают провоцировать повышенную нервозность на рынках", - говорится в материале экспертов.

Сезон корпоративной отчетности набирает обороты, отражаясь на динамике котировок отдельных бумаг, констатируют аналитики инвесткомпании.

"Газпром" представил финансовые результаты по МСФО за 2024 год, показав чистую прибыль в размере 1,219 трлн руб. по сравнению с убытком годом ранее.

"Норникель" сообщил о росте чистой прибыли по РСБУ в I квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,15 раза (до 60,82 млрд руб.).

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