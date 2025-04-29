Рынок акций РФ упал ниже 2960п по индексу МосБиржи на фоне снижения нефти и укрепления рубля

Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ во вторник снизился на опасениях инвесторов относительно возможного затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне отката нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $64,5 за баррель), инвесторы ожидали свежих геополитических новостей. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал ниже 2960 пунктов, локомотивом снижения выступили акции "НОВАТЭКа" (-4,9%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2957,66 пункта (-2,5%), индекс РТС - 1142,36 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 апреля, составил 81,5616 руб. (-98,51 копейки).

"НОВАТЭК" в первом квартале 2025 года получил чистый убыток в 35,28 млрд рублей по стандартам РСБУ против прибыли в 65,09 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности. Выручка компании в первом квартале 2025 года составила 258,04 млрд рублей по сравнению с 218,73 млрд рублей годом ранее (рост на 18%), а себестоимость продаж увеличилась на 18,7% - до 161,3 млрд рублей. Прибыль от продаж выросла в 1,7 раза и достигла 45,06 млрд рублей.

Подешевели также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-4,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,3%), МКБ (MOEX: CBOM) (-4,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-3,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,2% и -2,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2% и -1,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,6%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%) по РСБУ в I квартале 2025 года снизилась на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,46 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка составила 68,07 млрд рублей (+16,8%).

Маркетплейс Ozon (MOEX: OZON) (+0,4% АДР) сохраняет ранее озвученный прогноз на 2025 год неизменным, сообщил в рамках онлайн-конференции для инвесторов и аналитиков CFO группы Игорь Герасимов. В феврале компания сообщала, что по итогам 2025 года ожидает роста оборота (GMV), включая услуги, на 30-40%, а скорректированную EBITDA на уровне 70-90 млрд рублей. В 2024 году GMV Ozon вырос в 1,64 раза и превысил 2,87 трлн рублей. Скорректированная EBITDA составила 40,08 млрд рублей по итогам года.

Киев до сих пор не отреагировал на объявленное Россией перемирие с 8 по 11 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Именно президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил о том, что на праздник Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы не услышали до сих пор", - сказал он журналистам.

"Трудно понять, киевский режим собирается присоединиться к этому или нет", - добавил представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что считает нужным добиться неограниченного по времени прекращения огня между РФ и Украиной, о чем сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент ясно давал понять, что ему нужно постоянное прекращение огня", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 27 апреля заявил, что украинский кризис нужно завершать без промедления. "После визита в Москву 25 апреля спецпосланника президента США Стива Уиткоффа госсекретарь заявил своему российскому коллеге о следующих шагах в мирных переговорах России и Украины и о необходимости закончить войну сейчас", - говорится в заявлении представителя Госдепа Тэмми Брюс.

В Европе обеспокоены возможностью отказа президента США Трампа и дальше участвовать в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта, сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на неназванных представителей властей европейских стран.

"Европейские и украинские чиновники боятся, что Дональд Трамп - на грани выхода из мирных переговоров и что он, вероятно, использует малейший успех в переговорах в качестве предлога для слов, будто его работа сделана, заявляют лица, знакомые с ходом дискуссий", - отмечает издание.

"Трамп намеренно создает ситуацию, в которой у него появится повод уйти и оставить всё на усмотрение Европы", - передает издание слова одного из неназванных европейских чиновников.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о предстоящем усилении давления Запада на Россию для прекращения огня на Украине. "Мы увеличим давление на Россию", - сказал Макрон в понедельник в интервью журналу Paris Match.

По словам президента, это произойдет в "ближайшие восемь-десять дней". Он считает, что ему удалось убедить американскую сторону "в возможности эскалации угроз, и потенциально, санкций" в отношении Москвы, чтобы склонить Кремль к прекращению огня.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, на второй день короткой недели российский рынок растерял весь позитив понедельника и вновь опустился ниже 3000 пунктов по индексу МосБиржи.

Если накануне главной движущей силой для инвесторов служили хорошие корпоративные новости от компаний (прежде всего ВТБ и Сбера), то во вторник игрокам было непросто найти предпосылки для дальнейших покупок. Новостной вакуум перед длинными выходными лишь сильнее подстегивал сомневающихся в необходимости зафиксировать свои позиции участников рынка. Не добавляла желания остаться в акциях снижающаяся нефть марки Brent и все более расплывчатые перспективы развития переговорного процесса по Украине, отмечает эксперт.

Бумаги, которые могли бы стать бенефициарами от положительных итогов в геополитике, уже относительно дороги ("Газпром", "Сургутнефтегаз"), и новые покупки потребуют конкретных действий. А в некоторых из таких компаний инвесторы уже фиксируют позиции ("Юнипро" (MOEX: UPRO), "Аэрофлот").

Если в среду не появится свежих идей, то, скорее всего, будет повторение вторника - низкая активность инвесторов и фиксация позиций по ряду активов. Прогноз по индексу МосБиржи на 30 апреля - 2950-3100 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ откатился обратно под отметку 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Глобальная геополитика в совокупности с укреплением рубля и снижением цен на нефть оказывают давление на нефтегазовые компании, которые являются ядром российского рынка. В фокусе внимания инвесторов на короткой предпраздничной неделе остаются геополитические новости и данные Росстата по недельной инфляции.

Акции ВТБ выглядят чуть лучше рынка после того, как набсовет банка неожиданно рекомендовал дивиденды в размере 25,58 рубля на акцию по итогам 2024 года. Подросли расписки Ozon после раскрытия отчета за I квартал 2025 года: компания нарастила выручку на 65%, скорректированная EBITDA прибавила 220%, GMV вырос на 47%, а убыток сократился до 7,9 млрд руб. Акции "ММК" выглядят хуже рынка на фоне рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за второе полугодие 2024 года. Лидерами снижения выступили бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-10,3%) из-за дивидендной отсечки (выплаты составят 78 рублей на акцию), отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы в РФ фиксируют прибыль в отсутствие новых обнадеживающих геополитических сигналов.

Ozon во вторник представил финансовые результаты за I квартал 2025 года по МСФО заметно лучше прогнозов: чистый убыток оказался на уровне 7,9 млрд руб. (прогноз по убытку составлял 9,4-18,6 млрд руб.). Ozon все еще планирует завершить редомициляцию в РФ до конца 2025 года, но в каком конкретно квартале в компании пока не готовы комментировать, отметила аналитик.

Акции "Группы ЛСР" во вторник торгуются без дивидендов за 2024 год, при этом следующие выплаты от компании с учетом графика их осуществления, вероятно, будут только через год. Данный фактор наряду с сохранением высоких процентных ставок в РФ может оказывать давление на бумаги застройщика в середине года, полагает аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось значительного изменения настроений. Участники в целом сохраняли умеренно оптимистичный настрой, при этом вторая половина недели перед завершением месяца и майскими праздниками будет характеризоваться большим блоком важных макроэкономических данных и квартальных отчетностей. Российский рынок откатился вниз от целей краткосрочного роста 3060 пунктов и 1185 пунктов по индексам МосБиржи и РТС из-за сохранения геополитической неопределенности и близости майских праздников (1 мая торги на Мосбирже проводиться не будут). Настроения в РФ, впрочем, в любой момент могут измениться в случае поступления обнадеживающих геополитических или корпоративных сигналов. До конца апреля на рынке ждут публикации финансовых результатов "Газпрома" по итогам 2024 года и после сюрприза со стороны ВТБ уже не исключают объявления о выплатах в том числе и от газового гиганта, отметила Кожухова.

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, мировые инвесторы перешли в режим ожидания дополнительных новостей по торговым войнам. Министр финансов США Скотт Бессент накануне в очередной раз заявил, что многие страны представили хорошие предложения по торговым переговорам, а также что первая торговая сделка может быть заключена уже на этой неделе. При этом определенности в переговорах с Китаем пока не появилось, но Бессент считает, что на данный момент "мяч на стороне" Поднебесной. Кроме того, в активную фазу входит сезон отчетов в США, и все больше крупных компаний на своих конференц-звонках упоминают повышенную неопределенность из-за пошлин.

На рынке акций РФ индекс МосБиржи не смог закрепиться выше границы краткосрочного нисходящего тренда, что привело к коррекции и пробитии поддержки 2990 пунктов. Следующей целью снижения может стать уровень 2880 пунктов, полагает Кауфман.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,05%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), также подросли Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,1-0,7%) и США (к 18:50 МСК индексы акций выросли на 0,2-0,6% во главе с Dow).

Биржи Японии в понедельник были закрыты в связи с государственным праздником по случаю Дня Сёва.

Экспорт Гонконга в марте подскочил на 18,5% в годовом выражении - до $455,5 млрд, что является максимальным объемом за три года. Импорт увеличился на 16,6% - до $500,9 млрд. При этом рост обоих показателей стал самым значительным за четырнадцать месяцев.

На нефтяном рынке цены во вторник снижаются на опасениях сокращения глобального спроса на топливо из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $64,31 за баррель (-2,3% и -1,5% в понедельник), июньская цена WTI - $60,67 за баррель (-2,2% и -1,6% накануне).

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что власти КНР должны первыми пойти на шаги, которые позволят решить проблемы в сфере торговли.

"Я полагаю, что это Китай должен пойти на деэскалацию ситуации, потому что они продают нам в пять раз больше, чем мы продаем им", - сказал он в интервью CNBC.

Тем временем в МИД КНР заявили, что "войну пошлин" начал не Пекин, а Вашингтон, и теперь американские власти должны с уважением вести переговоры с китайской стороной.

"Войну пошлин инициировал Вашингтон, и если США хотят решить проблему через диалог и переговоры, они должны прекратить угрожать и оказывать давление, вместо этого начав взаимодействовать с Китаем, основываясь на равенстве, уважении и взаимной выгоде", - заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Инвесторы также продолжают следить за переговорами по ядерной программе Ирана, достижение прогресса в которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта страны.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали после отсечки дивидендов акции ПАО "Группа ЛСР" (-10,3%), также подешевели бумаги "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-6,8%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-5,2%), МТС-банка (MOEX: MBNK) (-4,6%), "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-4,5%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-4,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,2%).

ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-3,3%) в январе-марте 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,58 млрд рублей, что в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете сетевой компании. Выручка увеличилась на 30,7%, до 20,56 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (-2,3%, до 53,7 рубля) (Тольятти, Самарская область) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере 0,26 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 5 июня 2025 года.

Выросли во вторник акции ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+5,2%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+2,7%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 77,75 млрд рублей (из них 17,47 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 13,85 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,35 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).