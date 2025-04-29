"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 120 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 120 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 82 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 25,58 руб. на одну обыкновенную акцию (последний день покупки бумаг для получения дивидендов - 10 июля 2025 года); дивидендная доходность может составить 29,73%, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 82 руб. риск на портфель составит 0,90%", - указывают в "Финаме".

ВТБ - российский универсальный коммерческий банк c государственным участием.

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