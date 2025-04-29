"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ММК

"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), говорится в комментарии аналитиков брокера.

"Совет директоров эмитента рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, на открытии торгов бумаги резко пошли вниз. Мы уже отмечали, что инвесторам не стоит рассчитывать на выплату. Ситуация в секторе металлургии остается непростой. Недавно опубликованные результаты подтвердили это - выручка и прибыль снизились, а капитальные затраты серьезно отразились на денежном потоке", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.