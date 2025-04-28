Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка подрасти на фоне позитивных геополитических новостей

Москва. 28 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут слегка подрасти на фоне позитивных геополитических новостей, а также ожиданий смягчения сигнала Банка России относительной дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП) на заседании 25 апреля; поддержку игрокам на повышение окажут и позитивные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием конца прошлой недели для российского финансового рынка стало очередное заседание Банка России, на котором ключевая ставка ожидаемо была сохранена на уровне 21% годовых. При этом сигнал регулятора относительно дальнейшей ДКП смягчился от "умеренно-жесткого" (по итогам мартовского заседания ЦБ не исключал повышения ставки при определенных условиях) до "нейтрального" - "дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий".

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста", - говорилось в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания.

Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в пятницу подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В ходе общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Песков напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

Министерство иностранных дел России сообщило о состоявшемся на выходных телефонном разговоре своего главы Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, стороны подчеркнули важность консолидации предпосылок для начала переговоров с целью согласования пути к миру на Украине. "Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время. Основное внимание было уделено тематике украинского кризиса", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу и завершили неделю в плюсе. За прошлую неделю Dow прибавил 2,5%, S&P 500 - 4,6%, Nasdaq - 6,7%. Инвесторы оценивали новые заявления, касающиеся импортных пошлин в США, а также корпоративные отчетности. Как сообщили СМИ в пятницу, Пекин отменил импортные пошлины на ряд американских товаров. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны ведут прямые переговоры о торговой сделке. Министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что у его страны есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли. Бессент также сообщил, что уже на следующей неделе условия торговой сделки могут согласовать США и Южная Корея.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в понедельник. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации в торговых отношениях США и Китая. Признаки деэскалации напряженности между странами оказали позитивное влияние на настроения участников рынка на прошлой неделе, однако сигналы, поступающие от Вашингтона и Пекина, остаются противоречивыми.

В пятницу СМИ сообщили, что Китай отменил импортные пошлины на ряд американских товаров. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что не снизит тарифы для Китая, если Пекин не предложит "что-то существенное" взамен. Ранее Трамп признал, что введенные им 145-процентные пошлины на китайские товары являются слишком высокими, пообещав снизить их после заключения торгового соглашения с КНР. Президент США также заявлял, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, однако МИД Китая назвал ложными утверждения властей США о начале переговоров с Пекином по теме пошлин.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 мск поднялся на 0,02%, гонконгский Hang Seng - на 0,12%. Китай полностью уверен в достижении намеченных на текущий год целей и задач социально-экономического развития, заявил замглавы Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) КНР Чжао Чэньсинь на пресс-конференции в понедельник. Он рассказал о планах по внедрению во втором квартале новых мер, направленных на поддержку восстановления китайской экономики в условиях нарастающих внешних вызовов. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:36 мск повысилось на 0,38%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 мск вырос на 0,06%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:35 мск прибавил 0,49%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в понедельник после снижения по итогам прошлой недели. Трейдеры следят за сообщениями относительно хода переговоров США с торговыми партнерами о пошлинах, а также оценивают новости о новых стимулах в Китае. Министр финансов США Скотт Бессент заявил на ABC News в воскресенье, что Вашингтон продолжает переговоры, причем с некоторыми торговыми партнерами, особенно в азиатских странах, они продвигаются "очень хорошо". Власти Китая, между тем, в понедельник объявили ряд мер для поддержки экспортеров.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $67,23 за баррель, что на 0,54% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,48%, до $66,87 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,57%, до $63,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 0,37%, до $63,02 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась на четверть относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 25,673 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,179 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 апреля увеличился на 0,09% и составил 110,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 1042,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,87%), "Почта России БО-002P-01" (+0,78%) и "Селигдар-001P-01" (MOEX: SELG) (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-14" (-0,75%), "Почта России БО-002P-02" (-0,47%) и "ГК Самолет БО-П11" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии 002Р-10 с офертой через год и три месяца объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,25% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 21,04% годовых. Купоны ежемесячные.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" завершила размещение облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 1,5 года объемом 850 млн рублей. Размещение продолжалось с 17 марта. Сбор заявок прошел 12 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 26,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в 29,97% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") завершило размещение двух выпусков облигаций: серии 001Р-07 на 1 млрд рублей и серии 001Р-08 на 2 млрд рублей. Компания 22 апреля провела сбор заявок на займы. По выпуску трехлетних облигаций серии 001Р-07 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ставка 1-го купона установлена на уровне 24,5% годовых, ей соответствует доходность к call-опциону через 1,5 года на уровне 27,45% годовых. По выпуску серии 001Р-08 со сроком обращения 3,5 года купоны ежемесячные и переменные, рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред в размере 400 базисных пунктов. Оба выпуска имеют амортизационную структуру погашения. У серии 001Р-07: по 5,00% от номинала будет погашено в даты выплат с 27-го по 31-й купоны, по 15,00% от номинала - в даты выплат с 32-го по 36-й купоны. У серии 001Р-08: 12,5% от номинала планируется погасить в дату выплаты 37-го купона, 17,5% от номинала - в даты выплат 38-42-го купонов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии 001P-40R на 10 млрд рублей, в результате чего объем выпуска в обращении теперь составляет 40 млрд рублей. Сбор заявок на доразмещение прошел 21 апреля за час без премаркетинга. Цена доразмещения составила 101,5% от номинала. Размещение основного выпуска 10-летних облигаций с офертой через 5 лет и 3 месяца объемом 30 млрд рублей компания завершила 7 марта. Ставка ежемесячных купонов до оферты установлена на уровне 17,65% годовых.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) полностью разместило дополнительный выпуск N1 облигаций серии БО-005Р-03 объемом 42,6 млрд рублей. Цена доразмещения составила 100,5% от номинала, или 1005 рублей. Основной выпуск облигаций серии БО-005Р-03 со сроком обращения 1,5 года объемом 42,4 млрд рублей компания разместила 5 марта. С учетом доразмещения объем займа вырос до 84,8 млрд рублей по номиналу. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред 200 базисных пунктов.

Владелец торговой сети Williams et Oliver (ООО "Патриот групп") полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Компания установила ставки 1-36-го купонов на уровне 27% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону через 2 года в размере 30,61% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 5 млрд рублей.

"Газпром нефть" (MOEX: SIBN) 28 апреля с 11:00 до 15:00 проведет сбор заявок сразу на два выпуска облигаций - с привязкой к ключевой ставке ЦБ и дисконтные бонды. Объем выпуска двухлетних облигаций с переменным купоном серии 003P-14R - 42,5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России - не более 225 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, рассчитываемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки + спред. Объем выпуска 5-летних дисконтных облигаций с фиксированным купоном серии 003P-15R - 120 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составляет 50% номинала. Ориентир по ставке купона - не выше 2,5% годовых, ориентир по доходности - не выше 19,32% годовых. Купоны по выпуску ежемесячные. Техразмещение обоих выпусков запланировано на 7 мая. Облигации с переменным купоном будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

ООО "Интерлизинг" установило ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-09 на уровне 23,6% годовых. Компания завершила размещение 3-летних бондов объемом 4,7 млрд рублей в начале сентября 2024 года. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные: рассчитываются как ключевая ставка ЦБ (с фиксацией значения ключевой ставки на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) плюс премия в размере 2,6% годовых. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

АО "ЕнисейАгроСоюз" установила ставку 6-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей на уровне 25% годовых. Компания разместила выпуск в феврале 2024 года по ставке 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 4% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 5-го, 7-го, 9-го, 11-го, 13-го, 15-го, 17-го и 19-го купонов. Выпуск размещен в рамках программы облигаций птицефабрики объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бонды могут быть размещены на срок до 10 лет.