Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка подрасти на фоне позитивных геополитических новостей

Москва. 25 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка подрасти на фоне позитивных геополитических новостей, а также ожиданий смягчения сигнала Банка России относительной дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП) на заседании 25 апреля; поддержку игрокам на повышение окажет и благоприятная ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21% годовых (третий раз подряд) на заседании в пятницу. При этом большинство экспертов надеются на смягчение регулятором риторики относительно дальнейшей ДКП. Банк России, оставив ставку в марте неизменной, сохранил умеренно жесткий сигнал о будущей направленности ДКП - регулятор допустил рассмотрение вопроса повышения ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

Заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине имеют под собой основания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Президент США верит, и я думаю обоснованно, что движение идет в правильном направлении", - сказал российский министр в интервью телеканалу CBS News. По его мнению, есть несколько признаков того, что в процессе украинского урегулирования есть прогресс.

Глава МИД России также отметил, что Трамп, вероятно, "единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины" сложившейся ситуации на Украине. Лавров добавил, что американский лидер среди прочего понимает, что для РФ недопустимо вступление Украины в НАТО.

Американские фондовые индексы выросли в четверг, завершив в плюсе третью сессию подряд. Инвесторы изучали квартальную отчетность компаний, а также следили за сигналами Белого дома относительно перспективы нормализации торговых отношений США с Китаем. Изменение тона заявлений Вашингтона в отношении пошлин на импорт китайских товаров улучшило настроения на рынках. Ранее на этой неделе президент США Трамп признал, что объявленные им 145%-е ставки слишком высоки, пообещав снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином. Министр финансов США Скотт Бессент также сказал, что у США есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли, однако позднее заявил, что Трамп не планирует снижать пошлины в одностороннем порядке.

Как показали опубликованные в четверг статданные, объем новых заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали их роста на 2%. В феврале рост заказов составил 0,9%, как и сообщалось ранее. Вместе с тем продажи на вторичном рынке жилья в США в марте сократились на 5,9% относительно предыдущего месяца - до 4,02 млн домов в пересчете на годовые темпы. В феврале, согласно пересмотренным данным, продажи составили 4,27 млн, а не 4,26 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 4,13 млн с ранее объявленного февральского уровня. Мартовское падение продаж стало максимальным с 2022 года.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 222 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 216 тыс., а не 215 тыс. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 222 тыс. по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершают неделю ростом. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает в том числе сохраняющаяся уже несколько дней позитивная динамика рынка акций США. Кроме того, глава Народного банка Китая Пань Гуншэн на встрече G20 в Вашингтоне повторил, что КНР будет придерживаться умеренно мягкой денежно-кредитной политики для поддержки экономики страны. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 МСК увеличилось на 1,8%. Поддержку рынку, который растет третью сессию подряд, оказывает ослабление курса иены, что положительно сказывается на котировках акций компаний-экспортеров. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК поднялся на 0,9% и достиг максимального уровня за месяц. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю в минусе. Трейдеры оценивают противоречивые сигналы относительно торговых отношений США и Китая. Американский президент Дональд Трамп заявил накануне, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, однако Пекин отрицает это. Представитель Минторга КНР Хэ Ядун сказал в ходе пресс-конференции в четверг, что стороны не ведут переговоров, назвав "беспочвенными" любые сообщения об их продвижении.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $66,69 за баррель, что на 0,21% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 0,65%, до $66,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились в цене к этому времени на 0,22%, до $62,93 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 0,84%, до $62,79 за баррель.

С начала этой недели Brent потеряла 1,3%, WTI - более 1%. Снижению цен способствовали, в частности, сообщения СМИ о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить наращивание добычи нефти в июне. Следующая встреча ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 34,356 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,13 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 апреля снизился всего на 0,02% и составил 110,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 1041,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-02" (+0,8%), "АФК Система-1Р-20" (+0,56%) и "СТМ-001Р-02" (+0,54%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,84%), "Почта России БО-002P-03" (-0,38%) и "Газпром Капитал БО-001Р-07" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение 15-летних облигаций серии 001Р-42R с офертой через 4 года объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 17,4% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 18,86% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

МФК "Мани Мен" завершила размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-02-01 объемом 1,4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 апреля. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен почти втрое - с не менее 500 млн рублей до 1,4 млрд рублей. Ставка купонов установлена на уровне 25,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 28,71% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 39-го, 42-го, 45-го купонов. Заем размещался в рамках программы облигаций компании серии БО-02 объемом 30 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 9 апреля.

ООО "С-принт" завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячных купонов до погашения установлена на уровне 32% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты окончания 41-го и 44-го купонов, 10% от номинала - в дату завершения 51-го купона, 16% от номинала - в дату выплаты 53-го купона, 33% от номинала - в дату завершения 56-го купона и 35% от номинала в дату погашения.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) установило цену размещения дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-005Р-03 на уровне 100,5% от номинала, или 1005 рублей. Согласно условиям эмиссии, количество дополнительно размещаемых облигаций будет равно количеству бумаг в основном выпуске и составит 42,4 млн штук. Таким образом, объем с учетом цены доразмещения будет равен 42,612 млрд рублей. Компания 23 апреля провела сбор заявок на бонды. Техразмещение состоится 25 апреля. Основной выпуск облигаций серии БО-005Р-03 со сроком обращения 1,5 года объемом 42,4 млрд рублей компания разместила 5 марта. С учетом доразмещения объем займа вырастет до 84,8 млрд рублей по номиналу. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред 200 базисных пунктов.

ООО "Стеллар Груп Рус" (ООО "СГ Рус") установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ РФ ставки купона годовых облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей на уровне 3,5% годовых. Купоны по выпуску ежемесячные, переменные, с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ. Сбор заявок на выпуск прошел 24 апреля. Техразмещение запланировано на 29 апреля. Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании на 5 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в январе текущего года. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Девелопер "Самолет" (MOEX: SMLT) установил ставку 9-го купона 3-летних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей на уровне 23,75% годовых. Компания разместила выпуск в августе 2024 года. Премия к ключевой ставке ЦБ зафиксирована в размере 2,75% годовых.

ООО "Финконсалт" установило ставку 30-го купона облигаций серии БО-П02 объемом 14 млрд рублей в размере 15% годовых. Эмитент разместил 10-летние бонды в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны значению ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении облигаций (полном или частичном) в том случае, если ставка купона начиная со 2-го составит 15% годовых два купонных периода подряд. В обращении нет других выпусков облигаций компании.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 31-го купона облигаций серии БО-08 на уровне 20,85% годовых и ставку 31-го купона облигаций серии БО-10 на уровне 20,95% годовых. Оба выпуска облигаций со сроком обращения 33 года были размещены в ноябре 2017 года. Объем серии БО-08 - 5 млрд рублей, БО-10 - 10 млрд рублей. Ставка текущего квартального купона обоих выпусков - 21,4% годовых. По выпускам 12 мая предстоит исполнение оферт.

АО "Росгеология" допустило технический дефолт при выплате 17-го купона облигаций с плавающими купонами серии 001Р-02 на сумму 115,92 млн рублей. Дата выплаты купона приходится на 24 апреля. "У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате купонного дохода", - уточняется в сообщении компании. С января текущего года "Росгеология" допустила уже три фактических дефолта при выплате купонов облигаций данного выпуска. Трехлетний выпуск биржевых облигаций на 6 млрд рублей был размещен в декабре 2023 года (с погашением в ноябре 2026 года). Купоны по займу переменные, ежемесячные, рассчитываются как среднее значение ключевой ставки ЦБ плюс премия 2,5% годовых. Ставка 17-го купона составляет 23,5% годовых. Дата выплаты следующего купона - 26 мая. Череда облигационных дефолтов госкомпании началась осенью прошлого года: в октябре 2024 года "Росгео" допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей.