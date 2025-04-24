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24 апреля 2025 года 19:47

Рынок акций РФ консолидировался у 2945п по индексу МосБиржи на фоне сомнений в скором урегулировании конфликта на Украине

Москва. 24 апреля. Рынок акций РФ по итогам торгов в четверг консолидировался при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, в то время как внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы и показала слабость нефть (фьючерс на Brent вернулся к $66 после роста днем до $67 за баррель). Индекс МосБиржи завершил торги в районе 2945 пунктов, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+6%) и "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), аутсайдерами стали "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) (-1,4%) и "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2944,43 пункта (+0,04%, днем индекс поднимался выше 2970 пунктов), индекс РТС - 1119,49 пункта (-0,55%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 апреля, составил 82,8559 руб. (+49,22 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%) в I квартале снизило производство электроэнергии на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 33,8 млрд кВт.ч, включая Богучанскую ГЭС (находится в СП с ОК "РусАл" (MOEX: RUAL) - ИФ), сообщила компания. Выработка ГЭС и ГАЭС компании снизилась на 6,3%, до 24,5 млрд кВт.ч.

Снижение производства обусловлено преимущественно режимом экономии водных ресурсов верхневолжскими ГЭС из-за низких запасов воды в снежном покрове и сниженным наполнением Саяно-Шушенского водохранилища, говорится в сообщении "РусГидро".

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,5% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).

Рост ВВП РФ в 2025 году будет чуть ниже темпов 2024 года (в 2024 году ВВП РФ вырос на 4,3% - ИФ), но к этому замедлению власти стремились, говоря в прошлом году о целесообразности "мягкой посадки" экономики, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, в конце прошлого года "была поставлена цель обеспечить стабильные темпы экономического роста с одновременным сокращением инфляции и сохранением низкого уровня безработицы".

"Данные начала текущего года подтверждают важность и актуальность такого подхода", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неудачным момент для нанесения Россией ударов по Киеву, и призвал заключить мирное соглашение для украинского урегулирования. "Я не счастлив от российских ударов по Киеву. В них нет необходимости, очень неудачный выбор времени", - написал Трамп в соцсети Truth Social. "Давайте заключим мирное соглашение!" - добавил он.

Ранее в четверг в Кремле заявили, что российские Вооруженные силы наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции, а заявления украинской стороны являются пропагандой.

Ранее Трамп заявил, что вскоре после майской поездки в страны Персидского залива может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Полагаю, что это возможно, но маловероятно", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с Путиным во время пребывания Трампа в Саудовской Аравии. "Думаю, эта встреча состоится вскоре после (поездки в страны Персидского залива)", - добавил президент США.

Во вторник Белый дом сообщил, что президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в период с 13 по 16 мая.

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 15 по 21 апреля 2025 года составила 0,09% после 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля. С начала месяца рост цен к 21 апреля составил 0,36%, с начала года - 3,08%. Из данных за 21 день апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 апреля осталась на уровне 14 апреля и составила 10,34% (после также 10,34% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 25 апреля, рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики, в том числе вопрос об уровне ключевой ставки. Аналитики единогласно прогнозируют сохранение ставки ЦБ на уровне 21%. При этом эксперты надеются на смягчение риторики регулятором.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в четверг двигался разнонаправленно: днем индикатор поднимался до 2973 пунктов, но к вечеру сполз ниже 2950 пунктов. Несмотря на проволочки, переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта развивается, и это сохраняет оптимизм в настроениях. Кроме того, накануне вечером вышли позитивные данные Росстата по темпам роста потребительских цен.

Рубль в четверг выглядел неуверенно, несмотря на приближение пика налоговых платежей, но это позитивно для акций. Из негатива можно отметить упавшую накануне нефть на фоне известий, что ОПЕК+ рассмотрит возможность еще одного ускоренного увеличения добычи нефти в июне (картель будет принимать решение 5 мая), отметил эксперт.

Ключевым событием пятницы будет заседание Банка России. По ключевой ставке изменений не ожидается, но с учетом последних данных по инфляции сигнал регулятора может быть смягчен. "Яндекс" (MOEX: YDEX) в пятницу раскроет финансовые показатели за I квартал, совет директоров "Роснефти" планирует рассмотреть предложения по размеру финальных дивидендов за 2024 год, а совет директоров "Московской биржи" определит дату отсечки по дивидендам. От дивидендов очистятся акции ПАО "Полюс". Прогноз по индексу МосБиржи на 25 апреля - 2900-3000 пунктов, считает Шепелев.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, после волатильной сессии индекс МосБиржи вернулся к уровню предыдущего дня. В очередной раз на рыночные настроения влияет геополитика: как позитивные, так и негативные комментарии президента США Трампа относительно России и переговорного процесса. Слабую поддержку индексу МосБиржи оказали позитивные данные Росстата по инфляции. Основным событием недели станет заседание Банка России в пятницу, на котором регулятор с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21%, но может смягчить сигнал до "нейтрального", считает эксперт.

Акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+1,1%, до 708,5 рубля) подросли после рекомендации совета директоров о финальных дивидендах за 2024 год в размере 70 рублей на акцию, отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг консолидировался в ожидании геополитических и экономических новостей.

Группа VK в четверг представила свои финансовые результаты за I квартал 2025 года: выручка увеличилась на 16% г/г, до 35,5 млрд руб. (прогноз +15% г/г, до 35,3 млрд руб.). Компания также раскрыла свою скорректированную EBITDA, которая составила в январе-марте 5 млрд руб. (рост почти в 5 раз г/г). Результат достигнут за счет значительного улучшения маржинальности в основном сегменте социальных платформ. VK при этом подтвердила свой прогноз, согласно которому EBITDA в 2025 году составит более 10 млрд руб. Учитывая, что половину этой цифры обеспечил один квартал, возможно, в будущие периоды результат будет не настолько впечатляющий. Показанная EBITDA заметно опередила прогноз и в целом создает более позитивный фон вокруг VK. При этом стоит учитывать, что раскрытие происходит в преддверии готовящейся масштабной допэмиссии, отметила аналитик.

Индексам МосБиржи и РТС пока не удается развить рост к краткосрочным целям 3060 и 1175 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков) на сохранении геополитических надежд. В последние дни становится очевидным расхождение ряда ключевых позиций сторон по разрешению украинского конфликта, а ЦБ РФ в пятницу может сохранить жесткий тон, в том числе в отношении ключевой ставки, что предупреждает об актуальности понижательных рисков, считает Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, сдерживающим фактором для рынка акций РФ выступила слабость нефти, что вызвано ухудшением Международным валютным фондом прогноза глобального экономического роста на 2025 год до 2,8% с 3,3% из-за негативного влияния тарифов и торговых войн. Это усиливает опасения по поводу снижения спроса на нефть. Также влияют заявления Казахстана о приоритете национальных интересов над соглашениями ОПЕК+, что вызывает опасения по поводу возможного разрыва в альянсе, отмечает аналитик.

Данные Росстата о замедлении инфляции оказали положительное влияние на рынок акций РФ, в то время как локальные продажи вызваны неопределенностью в отношении разрешения украинского конфликта. После отказа Украины признать Крым российской территорией госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф отменили свое участие в переговорах. Поэтому статус запланированных переговоров понизили до формата консультации между высокопоставленными чиновниками. Участники переговоров договорились продолжить тесную координацию и выразили надежду на скорое проведение следующего раунда, отметила Гудым.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), подросли вечером Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,1-0,5%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,6-1,9%).

Инвесторы по-прежнему обеспокоены торговой войной США и усилением неопределенности относительно перспектив мировой экономики. Однако на рынках присутствует осторожный оптимизм в этом вопросе после того, как Вашингтон изменил тон заявлений в отношении китайских пошлин. Так, накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у страны есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли.

ВВП Южной Кореи в I квартале 2025 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны снизилась на 0,1%. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение первого показателя на 0,1%, второго - на 0,2%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены растеряли дневной коррекционный рост, накануне цены упали на опасениях увеличения поставок из стран ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,18 за баррель (+0,1% и -2% в среду), цена июньского фьючерса на WTI - $62,39 за баррель (+0,2% и -2,2% накануне).

Накануне цены снизились на слухах о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить вновь ускорить наращивание добычи нефти в июне. Встреча стран ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче на июнь состоится 5 мая. Источники сообщили, что некоторые члены альянса хотят увеличить добычу на тот же объем, что и в мае, то есть на 411 тыс. баррелей в сутки.

Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают сигналы готовности Вашингтона и Пекина к переговорам о торговом соглашении. Однако пока такие переговоры не начались, а министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что Белый дом не намерен снижать пошлины на китайский импорт в одностороннем порядке.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,7%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4,4%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+4,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+3%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,4%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (+2,2%).

Совет директоров ПАО "Соллерс" (+1,1%, до 708,5 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 70 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов, как ожидается, будет закрыт 11 июня.

Подешевели бумаги ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (-6,9%) и упали на новостях о допэмиссии бумаги МТС-банка (MOEX: MBNK) (-3,5%).

Совет директоров МТС-банка утвердил параметры допэмиссии: банк может увеличить уставный капитал на 3,46 млрд рублей путем размещения по открытой подписке 6 млн 925 тыс. дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей, свидетельствуют материалы кредитной организации. Таким образом, уставный капитал банка может вырасти на 20%.

"Привлечение дополнительного капитала МТС-банк рассматривает для прироста нового кредитного портфеля с высоким показателем рентабельности (ROE +35%) и возможных сделок M&A с недооцененными активами с существенным дисконтом, которые дадут синергетический эффект для банка", - заявили в банке, комментируя допэмиссию.

Цена размещения будет установлена советом директоров после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций и не позднее начала их размещения. Цена определяется исходя из их рыночной стоимости и не может быть ниже их номинальной стоимости.

ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (-0,1%) (г.Тольятти, Самарская область) в 2024 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 15,2% по сравнению с показателем 2023 года - до 4,6 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,29 млрд рублей (из них 13,31 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,31 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,43 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

, MSTT, MTSS, NLMK, NVTK, OZPH, PHOR, PIKK, PLZL, RGSS, ROSN, RTGZ, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, SVAV, T, VKCO, VSMO, VTBR, YDEX


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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