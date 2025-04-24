Ставка ЦБ РФ на заседании 25 апреля снижена не будет - Freedom Finance Global

Ключевая ставка ЦБ РФ на заседании 25 апреля снижена не будет, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Последние четыре недели потребительские цены в России последовательно замедляли рост, что, на взгляд эксперта, дает основание говорить об устойчивости тренда. Годовая инфляция затормозила, поэтому можно констатировать реализацию прогноза ЦБ о прохождении пика в апреле, на это также, по мнению Чернова, указывает и снижение годовой инфляции по оценкам Минэкономразвития.

"На этом фоне по итогам завтрашнего заседания Банка России по ключевой ставке можно рассчитывать на смягчение риторики и намек на переход к смягчению денежно-кредитной политики в ближайшем будущем, - отмечает аналитик. - Этому также способствует чрезмерное укрепление рубля, которое отражается на инфляции с лагом в несколько месяцев. Однако, на наш взгляд, на апрельском заседании ЦБ ставка снижена не будет, так как инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев выросли с мартовских 12,9% до 13,1%, а это один из важных показателей, на которые ориентируется Банк России".

Эксперт инвесткомпании по-прежнему прогнозирует переход регулятора к смягчению монетарных условий в июне или июле на фоне сезонного снижения роста цен, если в мае дефляционные тенденции будут подтверждены.

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