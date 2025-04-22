Стоимость природного газа в Европе может снизиться до $350-400 за тыс. куб. м к началу лета - Freedom Finance Global

Стоимость природного газа в Европе может снизиться до $350-400 за тыс. куб. м к началу лета, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Цены на природный газ в Европе и США в 2025 году останутся под давлением из-за продолжающейся переориентации рынков сбыта и увеличения объемов сжиженного природного газа (СПГ), - прогнозирует эксперт. - В ближайшие месяцы его стоимость во многом также будет зависеть от погоды, так как при знойной жаре повышается потребление энергоресурсов для питания кондиционеров. Но так как в конце апреля и мае вероятность знойной жары невелика, до наступления лета стоимость природного газа в Европе может снизиться до $350-400 за тыс. куб. м".

Тем не менее, зависимость региона от импортного газа и возможные сбои в логистике остаются факторами риска, которые, на взгляд Чернова, могут привести к временным скачкам цен.

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