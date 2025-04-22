Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 340 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на уровне 340 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Натальи Мильчаковой.

Наблюдательный совет банка во вторник рекомендовал годовому общему собранию акционеров, назначенному на 30 июня, одобрить дивиденды из расчета 34,84 руб. на обыкновенную и привилегированную акции.

Это оказалось примерно на 0,4% ниже прогноза консенсуса аналитиков, ожидавшего по итогам 2024 года не ниже 35 руб. (в том числе прогноза инвесткомпании), но зато на 4,6% выше размера дивиденда за 2023 год, составившего 33,3 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, указывает эксперт.

Дивидендная доходность по обыкновенным акциям Сбербанка составит, таким образом, 11% годовых, а по "префам" - 11,4% годовых. Хотя дивидендная доходность по обеим категориям акций у эмитента ниже, чем процентные ставки по его рублевым вкладам и накопительным счетам, но для "голубых фишек" российского фондового рынка это один из самых высоких показателей дивидендной доходности, обращает внимание Мильчакова.

Всего на выплату дивидендов за 2024 год Сбербанк планирует направить 786,9 млрд руб., что соответствует 49,8% от чистой прибыли банка по МСФО за прошедший год, то есть немного ниже, чем целевой уровень в 50% от чистой прибыли по международным стандартам, согласно дивидендной политике.

Несмотря на то что дивидендная доходность по обыкновенным акциям Сбербанка оказалась достаточно высокой, инвесторы немного разочарованы тем, что дивиденды крупнейшего российского банка оказались чуть ниже ожиданий, отмечает аналитик инвесткомпании.

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