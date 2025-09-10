.
10 сентября 2025 года 08:07
10 сентября. FINMARKET.RU - Объем госзакупок компьютерной техники упал в первом полугодии на 27%, эксперты полагают, что это связано с высокой ключевой ставкой и перераспределением госбюджетов, пишут "Ведомости". Госзакупки компьютерной техники сокращаются как в штуках, так и в денежном объеме. Если в первом полугодии 2024 г. число закупок составило 11 700, а общий объем достиг 37,4 млрд руб., то в 2025 г. количество закупок снизилось на 16% до 9800, в деньгах за первое полугодие 2025 г. госзакупки электроники составили 27,3 млрд руб., что на 27% меньше. При этом сокращаются закупки как иностранных брендов, так и отечественной электроники. Такие данные "Ведомостям" предоставил представитель поисково-аналитической системы по управлению тендерами "Тендерплан". Речь идет о закупках по № 44-ФЗ, регулирующему закупки государственных и муниципальных органов власти, и по № 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием). В сегмент компьютерной техники вошли персональные компьютеры (ПК), микрокомпьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки и другая подобная вычислительная техника, включая автоматизированные рабочие места (АРМ), уточнил представитель "Тендерплана". Данные "Контур.Закупок" подтверждают общую тенденцию к сокращению госзакупок электроники, уточнил эксперт сервиса Василий Данильчик. По его статистике, число закупок по 44-ФЗ за первые восемь месяцев 2024 г. составило 16 600, а сумма – 28,3 млрд руб., в то время как за тот же период 2025 г. количество и объем закупок сократились до 14 900 и 16,7 млрд руб. соответственно. Закупки по № 223-ФЗ, добавил Данильчик, также сократились – с 7600 на 25,2 млрд руб. в 2024 г. до 3900 на 13,1 млрд руб. в первые восемь месяцев 2025 г. Выросли только закупки малого объема (закупки у единственного поставщика) по № 44-ФЗ: с 13 200 на 2,3 млрд руб. до 14 200 на 2,5 млрд руб. В некоторых закупках заказчики указывали конкретные бренды иностранной электроники, которую хотели бы получить, отметили аналитики "Тендерплана". При этом конкретные российские бренды в закупках практически не встречаются. Количество закупок иностранной электроники, по которым можно найти информацию в открытых базах, сократилось. Несмотря на "национальный режим", действующий в закупках электроники (требование "второй лишний", исключающее возможность покупать иностранные решения при наличии российских аналогов в реестре Минпромторга), госзаказчики все равно покупают иностранное оборудование вместо российского. На снижении числа госзакупок может сказываться как импортозамещение, достигшее уже определенных успехов, так и высокая ключевая ставка ЦБ (сейчас – 18%, до начала июня держалась на уровне 21%), говорит независимый аналитик, автор Telegram-канала @RusMicro Алексей Бойко. Вклад "кризисной" составляющей пока меньше, поскольку снижение госзакупок – это следствие структурных изменений российского рынка, заключающееся в перенаправлении бюджета на гособоронзаказ, что могло сократить возможности финансирования других статей расходов госкомпаний, полагает он. Такая тенденция, скорее всего, сохранится, отмечает аналитик, поскольку она отражает общую ситуацию на рынке.
