10 сентября. FINMARKET.RU - Власти планируют заместить госфинансирование спорта частным. О том как налоговые вычеты помогут решить проблему переполненности школ и нехватки секций, пишут "Известия".

Нехватку средств на развитие детского спорта в России намерены частично закрыть с помощью бизнеса. Для тех, кто передает средства и имущество спортивным кружкам и секциям, введут новый вычет из налога на прибыль. Такой законопроект поддержали в правительстве, сообщили "Известиям" источники в кабмине. В течение нескольких последних летфизической культуры и спорта из бюджета планомерно сокращается. А новый механизм поможет привлечь значительные средства. В перспективе льготы возможно расширить и на другие сферы, считают эксперты.

Законопроект фактически предлагает новый инвестиционный вычет. При этом инициатива не потребует дополнительных расходов бюджета, поэтому ее поддержали в Минфине, а также в других профильных ведомствах — Минэке, Минспорте и Минпросвещения, а также в Минюсте, говорится в проекте постановления правительства по законопроекту.

"Это однозначно поможет привлечь дополнительные финансы в спортивную сферу. Без инвесторов, к сожалению, будет сложнее решить такую задачу, которую нам ставит президент к 2030 году, чтобы 70% жителей страны занимались спортом", — пояснил первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

Финансирование спорта, особенно детского и юношеского, а также школ, сейчас сильно затруднено из-за дефицита бюджета, который достиг 4,95 трлн рублей по итогам первого полугодия 2025-го, отметил экономист Андрей Бархота. Многие спортивные команды в регионах испытывают нехватку спонсоров, а состояние спортивных объектов и школ оставляет желать лучшего.

Вложения государства в физическую культуру итакже снижаются, следует из данных о бюджете на 2025–2027 годы. Если в 2022-м на эти цели из казны выделили почти 90 млрд рублей, то в 2025-м — только 69 млрд.