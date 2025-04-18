Цена акций ММК обладает потенциалом роста в долгосрочной перспективе - "Мои Инвестиции"

Котировки акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) обладают потенциалом роста в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент опубликовал операционные результаты за первый квартал 2025 года. Спрос на продукцию находится под давлением из-за сокращения спроса на сталь и прокат в строительстве по причине высокой ключевой ставки ЦБ РФ. Мы не видим предпосылок для того, чтобы ситуация со спросом принципиально улучшилась в ближайшие кварталы, - пишут эксперты. - С другой стороны, против 4К24 основные показатели пошли в рост. Компания ожидает сезонного оживления деловой активности во 2К25. Полагаем, что ММК прошел операционное "дно". В долгосрочной перспективе видим потенциал для роста цены акций".

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