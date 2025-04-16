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16 апреля 2025 года 14:55
"Финам" сохраняет рейтинг акций Johnson & Johnson на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Johnson & Johnson (J&J) с прогнозной стоимостью $183 за штуку на фоне опубликованной эмитентом отчетности за первый квартал 2025 года, что предполагает потенциал роста 19,1% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Компания отчиталась по выручке и прибыли за первый квартал с превышением прогнозов благодаря сильным продажам противораковых препаратов, отмечает эксперт. Впервые в своих прогнозах эмитент учел торговые тарифы, введенные администрацией Трампа, принеся инвесторам нужную степень определенности в ожиданиях, обращает внимание Саидова. Акции компании по-прежнему выглядят фундаментально недооцененными, говорится в обзоре аналитика "Финама" - торгуются с дисконтом в размере 19,1% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, P/S (NTM). К рискам, по мнению эксперта, можно отнести сильную конкуренцию со стороны других крупных фармацевтических компаний и производителей медицинского оборудования, действующих в тех же сегментах, что и J&J. Johnson & Johnson - международная корпорация, специализирующаяся на разработке и производстве медицинской техники, фармацевтических препаратов и товаров для здоровья. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-JOHNSON/JOHNSON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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