"Финам" сохраняет рейтинг акций Johnson & Johnson на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Johnson & Johnson (J&J) с прогнозной стоимостью $183 за штуку на фоне опубликованной эмитентом отчетности за первый квартал 2025 года, что предполагает потенциал роста 19,1% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Компания отчиталась по выручке и прибыли за первый квартал с превышением прогнозов благодаря сильным продажам противораковых препаратов, отмечает эксперт.

Впервые в своих прогнозах эмитент учел торговые тарифы, введенные администрацией Трампа, принеся инвесторам нужную степень определенности в ожиданиях, обращает внимание Саидова.

Акции компании по-прежнему выглядят фундаментально недооцененными, говорится в обзоре аналитика "Финама" - торгуются с дисконтом в размере 19,1% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, P/S (NTM).

К рискам, по мнению эксперта, можно отнести сильную конкуренцию со стороны других крупных фармацевтических компаний и производителей медицинского оборудования, действующих в тех же сегментах, что и J&J.

Johnson & Johnson - международная корпорация, специализирующаяся на разработке и производстве медицинской техники, фармацевтических препаратов и товаров для здоровья.

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