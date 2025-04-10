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10 апреля 2025 года 19:36

Рубль по итогам волатильной сессии четверга повысился в паре с юанем на фоне позитивных новостей с внешних рынков

Москва. 10 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже в четверг, рубль вырос по итогам воалтильных торгов на фоне общемирового улучшения настроений инвесторов на новости о приостановке введения пошлин на импорт в США из ряда стран.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличенных пошлинах на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,529 руб., что на 1,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 апреля на 1,0764 рубля, до 85,0159 руб./$1, и уменьшил курс евро на 48,74 копейки, до 94,6036 руб./EUR1.

"Рубль сегодня открылся с "гэпом" вверх к юаню, реагируя на существенное улучшение ситуации на мировых рынках, произошедшее благодаря вчерашнему объявлению Трампом 90-дневной паузы в полном введении новых пошлин для многих стран. Правда, развить восходящее движение не удалось: российская валюта быстро сдала позиции и несла умеренные потери к китайской, но затем вышла в небольшой плюс. Давление могло оказать заметное ухудшение внешнего фона, вызванное жесткими заявлениями Китая в ответ на произошедшее в среду вечером очередное повышение США пошлин на товары из КНР. Инвесторы опасаются, что Пекин вновь ответит зеркально. В целом рубль остается стабильным, поскольку все еще ослабленный импорт может компенсировать вероятное сокращение экспорта из-за санкций и подешевевшей нефти, что сохраняет рыночный баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-феврале 2025 года увеличилось по сравнению с январем-февралем 2024 года на 2,7% и составило $18,9 млрд.

Согласно опубликованным в четверг данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-феврале 2025 года снизился в годовом выражении на 0,2% - до $60,1 млрд, импорт упал на 1,4%, до $41,2 млрд.

Внешнеторговый оборот РФ в январе-феврале 2025 года составил $101,3 млрд и по сравнению с январем-февралем 2024 года сократился на 0,7%.

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283,0 млрд.

Инфляция в РФ с 1 по 7 апреля 2025 года составила 0,16% после 0,20% с 25 по 31 марта, 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен к 7 апреля составил 2,77%.

Из недельных данных за март и 7 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 апреля ускорилась до 10,25% с 10,24% на 31 марта и 10,06% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и ускорилась до 10,29% на 7 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует 11 апреля.

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

На конец марта при этом ЦБ ожидал ускорения годовой инфляции до 10,6%, говорилось в февральском комментарии к прогнозу, поэтому пока годовая инфляция складывается несколько ниже ожиданий ЦБ.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился по сравнению с опросом в начале марта), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,7%).

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в четверг и растеряли значительную часть роста, достигнутого накануне на новостях о приостановке действия взаимных пошлин США.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подешевели на 4,02% - до $62,86 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени упали на 4,7% - до $59,4 за баррель.

В среду обе марки подорожали более чем на 4%, показав лучший рост с осени прошлого года после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В то же время тарифы в отношении китайского импорта были повышены до 125%.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, и рост американских пошлин может негативно сказаться на спросе на топливо и продукты нефтепереработки в стране.

Тревожным сигналом из КНР стали данные о том, что потребительские цены (индекс CPI) в Китае в марте уменьшились на 0,1% в годовом выражении. Снижение отмечено второй месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен на 0,1%.

Цены производителей (индекс PPI) в марте упали на 2,5% в годовом выражении. Этот показатель указывает на дефляцию уже 30 месяцев подряд.

Между тем в США индекс CPI в марте вырос на 2,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, темпы подъема снизились по сравнению с февральскими 2,8%. Средний прогноз аналитиков предусматривал замедление инфляции до 2,6%, по данным Trading Economics.

Ставки межбанковского кредитного рынка увеличились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 апреля выросла на 21 базисный пункт - до 21,5% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц поднялась на 1 базисный пункт, до 21,61% годовых, версия RUONIA на срок три месяца осталась на прежнем уровне - также 21,61% годовых. Версия на шесть месяцев в четверг повысилась на 2 базисных пункта и составила 21,81% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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