"Финам" подтверждает нейтральную оценку бумаг Татнефти

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 664,5 рубля и 646,8 рубля за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить 43,11 руб. на акцию в качестве финальных дивидендов по итогам 2024 года. Доходность выплаты может составить 6,7% на обыкновенную акцию и 6,9% на привилегированную, указывает эксперт.

"Выплата за весь год соответствует 75% прибыли по МСФО - щедрая по меркам сектора норма выплат. На фоне наличия значительной чистой денежной позиции и сильной генерации свободного денежного потока допускаем, что "Татнефть" и далее будет придерживаться повышенной нормы выплат. Отметим, что дивиденд оказался выше наших консервативных ожиданий, предполагавших выплату 75% прибыли по РСБУ", - пишет Кауфман в обзоре инвесткомпании.

"Несмотря на достаточно высокие финальные дивиденды, на данный момент у нас нейтральный взгляд на акции "Татнефти". На фоне сочетания снижения мировых цен на нефть, впечатляющего укрепления рубля и роста ставки налога на прибыль дивиденды по итогам 2025 года, по нашим оценкам, уменьшатся в годовом выражении, что будет сдерживать рост котировок", - отмечает аналитик "Финама".

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