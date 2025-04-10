ЦБ РФ, вероятно, перейдет к снижению ставки в 3К25 - Freedom Finance Global

Банк России, вероятно, перейдет к снижению ключевой ставки в третьем квартале текущего года, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что недельные данные инфляции подтверждают тренд на замедление. Однако регулятору необходимо убедиться в устойчивости этого тренда, прежде чем снижать ставку (в годовом выражении показатель все еще ускоряется, а регулятор прогнозировал достижение инфляцией пика в апреле, и он еще не пройден), - пишет эксперт. - В апреле изменений в денежно-кредитной политике ждать не стоит. В мае ситуация прояснится, и если дезинфляционный тренд окажется устойчивым, в июне ЦБ может начать обсуждать возможность снижения ставки. Если решение будет принято, то первый шаг в этом направлении может последовать в июле или сентябре текущего года".

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