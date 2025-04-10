Альфа-банк подтверждает прогноз сохранения ставки ЦБ РФ на уровне 21% в апреле

Альфа-банк подтверждает прогноз сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 21% годовых в апреле 2025 года, сообщается в комментарии экономистов банка Натальи Орловой и Валерии Кобяк.

Согласно данным Росстата, инфляция за 1-7 апреля составила 0,16% н/н после 0,2% н/н неделей ранее. По состоянию на 7 апреля годовая инфляция составила 10,3% г/г.

"Таким образом, рост цен все еще остается повышенным, а уровень годовой инфляции все еще находится существенно выше цели ЦБ РФ в 4%, - подчеркивают эксперты. - Также отметим, что в среду, выступая на пленарном заседании Госдумы, председатель ЦБ РФ Э. Набиуллина заявила, что регулятор будет осторожно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, особенно на фоне "тектонических изменений в мировой торговле", что поддерживает наше мнение, что ЦБ РФ на заседании 25 апреля оставит ставку на текущем уровне".

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