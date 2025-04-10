Уровень ставки ЦБ РФ к концу 2025г может составить 17,5% - БКС Экспресс

Уровень ключевой ставки Банка России к концу текущего года может составить 17,5% годовых, говорится в обзоре эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Вышедшая в среду вечером статистика по инфляции оказалась двоякой: недельная замедлилась с 0,2% до 0,16%, но годовая вновь возросла (до 10,25%). Ценовое давление в экономике все еще повышенное, но крепкий рубль купирует разрастание девальвационных ожиданий и гасит темп инфляции. Ранее ожидался пик инфляции на апрель, - пишет аналитик. - На апрельском заседании ЦБ РФ вряд ли стоит ждать поблажек, монетарный разворот возможен не ранее лета. На фоне торговых войн регулятор может замедлить темп будущего снижения ставки и к концу 2025 года довести ее лишь до 17,5% против нашего раннего прогноза в 16% годовых".

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