Рынок акций РФ в среду упал к 2650п по индексу МосБиржи на фоне обвалившей нефти из-за торговых войн

Москва. 9 апреля. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью (фьючерс на Brent падал ниже $59 за баррель) из-за торговых войн, инициированных США, что подогревает опасения мировой рецессии. Индекс МосБиржи днем протестировал в падении рубеж 2600 пунктов, после чего отскочил выше 2650 пунктов; лидировали в откате акции "Эн+ груп" (-15%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-10,6%) и АФК "Система" (-9,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2650,69 пункта (-3,5%), индекс РТС - 969,92 пункта (-4,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 7,1%.

Днем индекс МосБиржи падал до 2598,85 пункта (-5,4%) - минимума с 20 декабря прошлого года, когда на рынке стартовало предновогоднее ралли после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых (при рыночных ожиданиях ее роста до 23% из-за высокой инфляции) и умеренно "ястребиного" сигнала регулятора.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 апреля, составил 86,0923 руб. (+62,82 копейки).

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-7,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-5,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-5,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-4,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-4,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-4,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-4,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-3,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,5% и -2,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,5% и -2,9% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%).

Сбербанк в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 11,1% - до 404,5 млрд руб. по сравнению с 364,0 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении банка. В марте чистая прибыль банка выросла на 6,8%, до 137,2 млрд руб.

Холдинг "Селигдар" (MOEX: SELG) (-2%) по итогам 2024 года увеличил скорректированную EBITDA на 30%, до 27,7 млрд рублей. Как говорится в отчетности компании по МСФО, выручка составила 59,3 млрд рублей, что на 6% больше результата 2023 года. При этом компания увеличила чистый убыток, приходящийся на акционеров, на 6%, до 11,5 млрд рублей.

Подорожали в среду акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи активно корректировался вниз вместе с мировыми площадками и нефтяными котировками, на пике падения индикатор уходил под 2600 пунктов. Нефть Brent проваливалась ниже $59 за баррель - так дешево сырье не стоило с начала 2021 года. Тема номер один - эскалация торговой войны, ставки в которой растут. Китай поднял пошлины на товары из США на 50%, суммарный сбор в отношении американского импорта в КНР достигает 84%. Таким образом Пекин ответил на решение Вашингтона увеличить пошлины на китайские товары до 104%, отметил эксперт.

Из внутренней новостной повестки можно выделить заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме о том, что Россия находится в самой сложной части пути по снижению инфляции до желаемого уровня. Вечером в среду будет опубликован протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС, в четверг выйдут мартовские данные по темпам роста потребительских цен в США и Китае (ИПЦ). В Стамбуле в четверг состоится очередной раунд переговоров представителей РФ и США.

В следующую торговую сессию индекс МосБиржи может торговаться с учетом свежих данных Росстата по недельной инфляции, но ключевыми факторами остаются цены на нефть, геополитика и глобальный risk off. Прогноз по индексу МосБиржи на 10 апреля - 2600-2770 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов, индекс МосБиржи вернулся к уровням декабря. Переговорный процесс по Украине и ожидания решения ЦБ РФ по ключевой ставке временно отошли на второй план, уступив место рискам относительно американских пошлин и снижению цен на сырье, в частности, нефти. Индекс МосБиржи с максимумов февраля потерял уже более 20%, опустившись ниже 2700 пунктов. Дополнительное давление могут оказывать комментарии представителей Банка России о необходимости учитывать новый риск в части изменений в мировой торговле.

Поддержку акциям "МТС" оказали заявления генерального директора о том, что компания планирует выплатить не менее 35 руб. на акцию в виде дивидендов по итогам 2024 года. Бумаги "Селигдара" после отчета по МСФО просели: несмотря на рекордный рост золота в 2024 году, золотодобытчик получил убыток, который превысил 12,8 млрд руб., на что повлияла курсовая переоценка, а именно наличие обеспеченных золотом облигаций, отметил представитель УК "Первая".

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, в среду мировые рынки возобновили снижение на фоне вступления в силу повышенных американских торговых пошлин. Сценарий быстрого достижения компромисса по торговым разногласиям оказался нереализуемым - надежды инвесторов на смягчение позиции Белого дома в отношении введения зеркальных торговых пошлин не оправдались. В среду вступили в силу индивидуальные повышенные тарифы на импорт из 57 стран, включая увеличение пошлины на китайскую продукцию до 104%. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что США получают от пошлин около $2 млрд в день, однако критика текущего вектора торговой политики со стороны американского бизнес-сообщества становится все более громкой. Китайские власти объявили об ответных мерах на пошлины США, выразив готовность к диалогу с США для разрешения торговых споров, отмечает аналитик.

На российском рынке инвесторы позитивно восприняли отчетность Сбербанка за I квартал по РСБУ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о подготовке к возможной реализации рискового сценария в мировой и российской экономике. Он предполагает дальнейшую эскалацию глобальных противоречий, фрагментацию мировой экономики, а также сжатие российской экономики на фоне ускорения инфляции, отметил Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к финалу основных торгов в среду остался в заметном "минусе", отыгрывая внешнеэкономический негатив, но отступил от минимумов дня.

Акции ПАО "Полюс" продолжили укреплять позиции после слабости в марте. Цены на золото при этом вернулись выше краткосрочного сопротивления $3060 за унцию, стабилизация выше которого увеличит шансы возвращения к историческому максимуму $3201,6.

На западных фондовых площадках в среду сохранялась повышенная волатильность. С одной стороны, можно было наблюдать желание инвесторов осуществить покупки у локальных минимумов, а с другой - осознание актуальности рисков замедления крупнейших экономик мира, особенно после введения ответных торговых пошлин Китая против США. С фундаментальной точки зрения поводов для значительного оптимизма за рубежом на данный момент нет. Российский рынок отыгрывал падение нефти, что угрожает нефтегазовым поступлениям в госбюджет РФ и энергетическим компаниям. Индекс МосБиржи протестировал отметку 2600 пунктов, а индикатор РТС стабилизировался ниже 1000 пунктов, в целом подтверждая развитие нового среднесрочного "медвежьего" тренда и риски обновления очередных многомесячных минимумов, считает Кожухова.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, для российской экономики главным негативом от эскалации торговой войны является снижение цен на сырье и спроса на него со стороны основного торгового партнера - Китая, который пока лишился главного рынка сбыта. Нефть Brent провалилась к $60 за баррель, и пока непонятно, где будет остановка, если этот психологически важный уровень будет пробит. Впрочем, вполне возможно, риски сильного падения российского ВВП заставят Банк России начать если не стимулировать экономику, то хотя бы перестать ее сдерживать огромными ставками и начать монетарное послабление, считает Антонов.

Российский рынок акций выглядит очень сильно перепроданным, к отскоку все готовы, но поводов для него нет. Однако первые проблески позитива уже появляются - растут бумаги ПАО "Полюс" и ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) вслед за подорожанием своей основной продукции. Ранее эти бумаги падали вместе с рынком на росте золота. Золото сохранило поддержку $3000 за унцию и в среду поднялось к $3100, что является хорошим знаком - драгметаллы и акции "золотых" компаний можно держать и докупать на просадках. Эти активы являются хорошим инструментом хеджирования портфеля от девальвации рубля. Другими фаворитами по-прежнему остаются бумаги финансового сектора, полагает представитель компании "Алор брокер".

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 3,9%, австралийский ASX Australia - на 1,9%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), просела Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снизились на 0,1-3%), но наметилась коррекция в США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,1-0,9%).

Белый дом накануне подтвердил решимость президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Китая в размере 50% со среды. С учетом этого повышения пошлины для китайских товаров достигнут 104%.

Власти Китая в среду приняли решение поднять пошлины на продукцию США с 34% до 84%, сообщила в среду газета The Global Times со ссылкой на Комиссию по таможенным тарифам при Госсовете КНР. Новые тарифы должны вступить в силу 10 апреля с 12:01 по местному времени (7:01 МСК).

В свою очередь китайские государственные СМИ сообщили, что власти КНР добавили 6 компаний США в список неблагонадежных организаций и 12 американских структур в перечень юрлиц, в отношении которых действует экспортный контроль.

Аналитики Citigroup ухудшили прогноз роста экономики Китая в 2025 году до 4,2% с ожидавшихся ранее 4,7%, ссылаясь на растущие внешние риски, а рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз рейтингов шести банков КНР на "стабильный" с "негативного".

Американский президент Трамп ранее сообщил, что Токио направляет в Штаты делегацию для торговых переговоров. Тем временем японский премьер-министр Сигэру Исиба сообщил, что в ходе телефонного разговора попросил Трампа пересмотреть тарифную политику.

В среду власти Южной Кореи пообещали принять экстренные меры для поддержки автомобильной отрасли в ответ на американские пошлины, включая финансовую поддержку автопроизводителей, снижение налогов и субсидии, направленные на стимулирование внутреннего спроса. Кроме того, южнокорейское правительство обещает активнее двигаться в направлении переговоров с США.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены обновили минимумы с начала 2021 года на фоне эскалации торговой напряженности, цена Brent опускалась ниже отметки $59 за баррель впервые с февраля 2021 года, после чего произошел отскок выше $60.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $60,63 за баррель (-3,5% и -2,2% накануне), майская цена фьючерса на WTI - $57,37 за баррель (-3,7% и -1,9% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 2,553 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 681 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 2,373 млн баррелей.

С начала года цены на нефть потеряли порядка 20%.

Трейдеры продолжают выходить из рискованных активов, опасаясь, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к усилению инфляции и ослаблению глобального экономического роста, а соответственно, и спроса на нефть.

Между тем, канадская South Bow Corp. приостановила работу нефтепровода Keystone из-за механического разрыва, который привел к разливу нефти на юго-востоке штата Северная Дакота. Сроки перезапуска Keystone пока неизвестны. Нефтепровод обеспечивает транспортировку порядка 620 тыс. баррелей в сутки нефти из канадской Альберты американским НПЗ.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-19,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-13,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-12,9%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-11,9%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-11,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-11,3%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-9%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-7,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-7,2%).

Чистая прибыль FESCO ("Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH)) (-5,8%) по МСФО в 2024 году снизилась на 33% к уровню 2023 года, до 25,408 млрд рублей, сообщается в отчете компании. Выручка выросла в прошлом году на 8%, достигнув 184,978 млрд рублей.

Выросли бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 141,45 млрд рублей (из них 20,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 16,02 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 15,95 млрд рублей на акции "Т-Технологии").