Рубль почти не меняется в паре с юанем, несмотря на продолжающийся обвал на рынке нефти

Москва. 9 апреля. Китайский юань лишь слегка повышается на Московской бирже днем в среду. Рубль незначительно понижается, несмотря на продолжающийся обвал на рынке нефти, котировки которой в середине дня теряют более 6%, а с начала года цены на нефть рухнули уже более чем на 20%. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,635 руб., что на 1,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 72 копейки, до 88,89 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 1,8 рубля, до 96,99 руб./EUR1.

Вероятно усиление давления на курс рубля в конце апреля, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

Согласно данным ЦБ РФ, продажи валюты со стороны крупнейших экспортеров в марте снизились до $10,2 млрд с $12,4 млрд в феврале на фоне снижения цен на нефть. При этом в марте население не проявляло особой активности на валютном рынке - граждане в марте продали валюты всего на 0,2 млрд руб. по сравнению с покупкой на 6,5 млрд руб. в феврале.

В то же время регулятор отмечает, что укреплению рубля способствовали устойчивый спрос на рублевые активы и ослабление доллара относительно основных мировых валют на фоне роста опасений рецессии в США.

"С учетом подготовки к продолжительному периоду майских праздников и геополитической неопределенности, в конце текущего месяца может наблюдаться некоторое давление на валютный курс", - прогнозируют Орлова и Кобяк.

Рубль продолжит постепенно ослабевать до 90 руб. за доллар, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Рубль продолжает проявлять завидную устойчивость, игнорируя обвал цен на нефть, - отмечают эксперты. - В "Обзоре рисков финансовых рынков" Банк России объясняет такую устойчивость торговым профицитом, высоким спросом на рублевые активы и падением индекса доллара США. Тем не менее чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами снизились с $12,4 млрд в феврале до $10,2 млрд в марте на фоне негативной динамики цен на нефть, а также повышенных объемов продаж в предыдущем месяце из-за погашения рублевых обязательств рядом компаний. Мы по-прежнему ожидаем, что рубль продолжит постепенно ослабевать в направлении 90 руб. за доллар США".

Банк России хочет убедиться в устойчивости процесса замедления инфляции, будет подходить к снижению ключевой ставки аккуратно, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы в рамках рассмотрения годового отчета ЦБ.

"Мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно, в том числе и помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь. И нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчивое", - сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что происходящие изменения в мировой торговле являются существенным риском и Банк России будет их учитывать.

"Еще один фактор - тектонические изменения в мировой торговле. Они разворачиваются у нас на глазах, и пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику, и как отразятся на России. Это новый значительный риск, который мы должны учитывать", - отметила председатель ЦБ.

Одной из задач Банка России на 2025 год является снижение инфляции. Согласно февральскому прогнозу регулятора, инфляция в 2025 году прогнозируется на уровне 7-8% после 9,5% в 2024 году. Возвращения инфляции к цели в 4% ЦБ ждет в 2026 году.

"Мы сейчас, пожалуй, находимся в самой трудной части этого пути (снижения инфляции), но полагаем, что в следующий год войдем с текущей инфляцией вблизи нашей цели 4%", - заявила Набиуллина.

Она напомнила, что текущие темпы роста цен были на пике в ноябре-декабре 2024 года - вблизи 14%. "Если бы инфляция росла таким темпами, как в конце года, и дальше, то за год было бы 14%", - сказала она. В январе текущая инфляция была ниже 11%, в феврале - ниже 8%, за март данные станут известны на этой неделе, добавила Набиуллина.

Нефтяной рынок продолжает падать в среду на фоне эскалации торговой напряженности, цена Brent опустилась ниже отметки в $59 за баррель впервые с февраля 2021 года.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $58,73 за баррель, что на 6,5% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 6,9%, до $55,45 за баррель.

Трейдеры продолжают выходить из рискованных активов, опасаясь, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к усилению инфляции и ослаблению глобального экономического роста, а соответственно, и спроса на нефть.

В среду вступили в силу масштабные пошлины Вашингтона в отношении иностранных торговых партнеров США, от которых инвесторы ждут ответных шагов. Совокупный размер пошлин для Китая повышается до 104%.

СМИ сообщают, что Пекин поднимает пошлины для американских товаров до 84%.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики о запасах энергоносителей в США. Согласно оценкам Американского института нефти (API), опубликованным накануне, резервы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1,06 млн баррелей.