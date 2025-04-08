"Финам" повысил рейтинг "префов" Башнефти до "держать"

"Финам" повысил рейтинг привилегированных акций "Башнефти" с "продавать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 1122 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 3,1%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Также инвесткомпания сохраняет рейтинг "продавать" для обыкновенных акций "Башнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1537 рублей за штуку, что предполагает потенциал снижения 24%, говорится в обзоре.

"С момента понижения нами рейтинга по привилегированным акциям до "продавать" от 28 января они упали на 20% и опустились ниже нашей целевой цены. Падение было вызвано ухудшением рыночной конъюнктуры и достаточно слабым отчетом по итогам 2024 года. При этом сейчас мы считаем, что данные факторы во многом учтены рынком, поэтому меняем взгляд на "префы" с негативного на нейтральный, - пишет эксперт. - Премия обыкновенных акций остается аномальной".

Среди ключевых рисков для бумаг эмитента, по мнению Кауфмана, можно выделить возможность роста дебиторской задолженности, снижение рублевых цен на нефть, сокращение маржинальности нефтепереработки или ухудшение операционных результатов.

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